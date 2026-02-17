Молодая мама из Новосибирска стала мультимиллионером, выиграв 333 млн рублей
Счастливый билет она купила наугад в мобильном приложении
17 февраля 2026, 14:43, ИА Амител
Жительница Новосибирска стала одной из трех мультимиллионеров, разделивших главный приз "Новогоднего миллиарда — 2026" от "Русского лото". Людмила Федорова, работающая логистом и находящаяся в отпуске по уходу за годовалой дочерью, выиграла 333 млн рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
Судьбоносный билет был приобретен 15 декабря 2025 года в мобильном приложении. Интересно, что обычно Людмила выбирала билеты с числами, связанными с датами рождения близких, но этот купила наугад, без всякой системы.
Сейчас победительница посвящает время семье, вместе с мужем они уже побывали в Таиланде, Вьетнаме и Турции. Выигрыш она планирует потратить с умом: купить новую машину и более просторную квартиру, помочь родителям, открыть вклад в банке.
Особое место в планах — давняя мечта отдохнуть с семьей на Карибских островах. А еще Людмила, у которой за плечами опыт работы администратором в гостинице и владелицы турагентства, хочет снова заняться бизнесом.
«Миллиард я не выиграла, но треть миллиарда — тоже серьезная сумма. Возможно, часть средств направлю на создание дома отдыха или небольшой гостиницы в Алтайском или Краснодарском краях», — поделилась она.
15:16:02 17-02-2026
Мне понравился пункт Помочь родителям ! Вот это саятое !
15:47:14 17-02-2026
Открыть вклад в банке...зачем?
15:57:55 17-02-2026
Как говорил Глеб Жиглов: А вот помните тот то выиграл машину форд. Так он посчитал неуместным владение ей в трудный период и передал машину в осовиахим. А она не хотела бы на эти деньги приобрести дроны и прочее нужное и передать бойцам на СВО????
16:26:00 17-02-2026
Гость (15:57:55 17-02-2026) Как говорил Глеб Жиглов: А вот помните тот то выиграл машину... А государство не хочет этим всем обеспечивать?
19:00:01 17-02-2026
Гость (15:57:55 17-02-2026) Как говорил Глеб Жиглов: А вот помните тот то выиграл машину... С таким же успехом этот вопрос можно задать организаторам лотереи. Они не больше 50% на выигрыши отдают. Можно и с нее купить
20:00:22 17-02-2026
Гость (15:57:55 17-02-2026) Как говорил Глеб Жиглов: А вот помните тот то выиграл машину...
Пропить их и то будет лучше
11:32:56 18-02-2026
треть миллиарда — тоже серьезная сумма.. Хорошая реклама.