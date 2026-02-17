Молодая мама из Новосибирска стала мультимиллионером, выиграв 333 млн рублей

Счастливый билет она купила наугад в мобильном приложении

17 февраля 2026, 14:43, ИА Амител

Жительница Новосибирска стала одной из трех мультимиллионеров, разделивших главный приз "Новогоднего миллиарда — 2026" от "Русского лото". Людмила Федорова, работающая логистом и находящаяся в отпуске по уходу за годовалой дочерью, выиграла 333 млн рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".

Судьбоносный билет был приобретен 15 декабря 2025 года в мобильном приложении. Интересно, что обычно Людмила выбирала билеты с числами, связанными с датами рождения близких, но этот купила наугад, без всякой системы.

Сейчас победительница посвящает время семье, вместе с мужем они уже побывали в Таиланде, Вьетнаме и Турции. Выигрыш она планирует потратить с умом: купить новую машину и более просторную квартиру, помочь родителям, открыть вклад в банке.

Особое место в планах — давняя мечта отдохнуть с семьей на Карибских островах. А еще Людмила, у которой за плечами опыт работы администратором в гостинице и владелицы турагентства, хочет снова заняться бизнесом.