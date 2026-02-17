Тренер Леонид Слуцкий рассказал, сколько потратил на новогодний отдых на Алтае

Отдых в пятизвездочном отеле, перелет бизнес-классом и зимние активности обошлись в круглую сумму

17 февраля 2026, 15:00, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: скриншот из подкаста "За деньги"

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий провел новогодние каникулы на Алтае — об этом он рассказал в выпуске подкаста "За деньги", сообщает "КП-Барнаул".

Спортсмен выбрал пятизвездочный отель Altay Resort, а общий бюджет отдыха составил порядка 800–900 тысяч рублей на человека.

«В этом году мы поехали большой компанией на Алтай. Были мой агент с женой, сын с девушкой, помощник с семьей. Отдыхали неделю со всеми активностями, в том числе лыжи и снегоходы», — поделился Слуцкий.

По словам тренера, только проживание в отеле с включенными завтраками обошлось в 400 тысяч рублей за неделю. Помимо проживания, в расходы вошли перелет бизнес‑классом и развлечения — катание на лыжах и снегоходах. Слуцкий откровенно признался, что не любит пассивный отдых:

«Не люблю пассивный отдых, я ни разу не был на Мальдивах. Отстой и скукотища, вообще не моя история. Мне нужен движ».

В свободное время компания предпочитала играть в настольные игры — среди фаворитов оказались "Бункер", "Экивоки" и "Имаджинариум".

Еще один любопытный момент касался перелетов. Слуцкий отметил, что привык летать бесплатно — у ЦСКА действует контракт с "Аэрофлотом", предусматривающий чартерные рейсы. Поэтому покупка билетов в бизнес‑класс вызывает у него смешанные чувства:

«Я привык, что мы летаем бесплатно, в России — чартерами: у ЦСКА контракт с "Аэрофлотом". Поэтому когда я покупаю билеты в бизнес‑класс, меня поддушивает жаба».

При этом тренер подчеркнул, что всегда выбирает бизнес‑класс, так как это помогает сохранять работоспособность и избегать дискомфорта после длительных перелетов.

Примечательно, что многие российские знаменитости прилетают отдыхать на Алтай. Например, звезда "Солдат" Алексей Маклаков.