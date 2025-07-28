Барнаул к 295-летию города украсят "идейными" баннерами и флагами

На плакатах изобразили объекты архитектуры и общественные пространства

28 июля 2025, 17:00, ИА Амител

Баннеры к Дню города Барнаула / Изображения: администрация Барнаула

Барнаул в субботу, 30 августа, отметит свое 295-летие, а уже к 23 августа улицы краевой столицы оформят праздничными баннерами и флажными конструкциями, сообщает мэрия.

«Концепция идейно-графического оформления содержит в себе два сюжетных направления: объекты архитектуры и общественные пространства», - пояснили власти.

Празднично оформят проспекты Ленина, Калинина, Социалистический, Космонавтов, Красноармейский, улицы Антона Петрова, Балтийская, Георгия Исакова, Молодежная, Малахова и другие.

Баннеры также разместят на въездах в Барнаул, главных праздничных площадках, в парках, местах отдыха и прогулок.