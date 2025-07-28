Барнаул к 295-летию города украсят "идейными" баннерами и флагами
На плакатах изобразили объекты архитектуры и общественные пространства
28 июля 2025, 17:00, ИА Амител
Баннеры к Дню города Барнаула / Изображения: администрация Барнаула
Барнаул в субботу, 30 августа, отметит свое 295-летие, а уже к 23 августа улицы краевой столицы оформят праздничными баннерами и флажными конструкциями, сообщает мэрия.
«Концепция идейно-графического оформления содержит в себе два сюжетных направления: объекты архитектуры и общественные пространства», - пояснили власти.
Празднично оформят проспекты Ленина, Калинина, Социалистический, Космонавтов, Красноармейский, улицы Антона Петрова, Балтийская, Георгия Исакова, Молодежная, Малахова и другие.
Баннеры также разместят на въездах в Барнаул, главных праздничных площадках, в парках, местах отдыха и прогулок.
08:41:26 29-07-2025
Особенно весело смотрится теплоход Москва на фоне сноса Речного Вокзала...
11:32:34 11-08-2025
Дюша (08:41:26 29-07-2025) Особенно весело смотрится теплоход Москва на фоне сноса Речн... А что такого? Барнаульцы всегда готовы жрать то, что им дают.
1. Поставили сломанное чёртово колесо на конечную ГТ? Толпы ломанулись отдавать свои деньги.
2. Сносят старые купеческие усадьбы и строят убогий ЖК? Барнаульцы опять молча несут деньги за "элитные" квартиры.
Так же вышло и с Речным вокзалом: все возмущались, но никто и ничего не сделал, кроме кучки активистов.
Весь город (кроме новосёлов) говорит, что надо отреставрировать Демидовскую площадь, но каждый раз все голосуют за скверы возле своих подъездов или за аллею на Малахова и на Южном.