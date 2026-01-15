"Барнаул спит, а он уже работает". Жители многоэтажки подарили дворнику горнолыжный костюм

Горожане хотели выразить простую человеческую благодарность за чистые дворы и тротуары

15 января 2026, 09:45, ИА Амител

В Барнауле жители одного из многоквартирных домов решили поблагодарить местного дворника за его ежедневный труд в морозы и метели, сделав ему теплый и практичный подарок. Историю опубликовали в Telegram-канале "Барнаул 22".

Горожане подарили работнику горнолыжный костюм, термобелье и чайник, отметив, что он выходит на работу ранним утром и трудится без выходных, независимо от погодных условий. По словам жильцов, таким образом они хотели выразить простую человеческую благодарность за чистые дворы и тротуары.

Своими впечатлениями поделилась участница сообщества nurieva_karina. «Пока Барнаул спит, он уже работает. Иногда, чтобы сделать чей-то день добрее, достаточно простого человеческого внимания», – написала она.

Поступок жителей получил отклик среди подписчиков канала и стал примером того, как горожане в Барнауле находят возможность поддержать тех, чей труд часто остается незаметным.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске во время уборки снега коммунальные службы необычным образом решили проблему неправильно припаркованного автомобиля. Машина, оставленная на тротуаре, была сдвинута вместе со снежной массой.