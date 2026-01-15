"Барнаул спит, а он уже работает". Жители многоэтажки подарили дворнику горнолыжный костюм
Горожане хотели выразить простую человеческую благодарность за чистые дворы и тротуары
15 января 2026, 09:45, ИА Амител
В Барнауле жители одного из многоквартирных домов решили поблагодарить местного дворника за его ежедневный труд в морозы и метели, сделав ему теплый и практичный подарок. Историю опубликовали в Telegram-канале "Барнаул 22".
Горожане подарили работнику горнолыжный костюм, термобелье и чайник, отметив, что он выходит на работу ранним утром и трудится без выходных, независимо от погодных условий. По словам жильцов, таким образом они хотели выразить простую человеческую благодарность за чистые дворы и тротуары.
Своими впечатлениями поделилась участница сообщества nurieva_karina. «Пока Барнаул спит, он уже работает. Иногда, чтобы сделать чей-то день добрее, достаточно простого человеческого внимания», – написала она.
Поступок жителей получил отклик среди подписчиков канала и стал примером того, как горожане в Барнауле находят возможность поддержать тех, чей труд часто остается незаметным.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске во время уборки снега коммунальные службы необычным образом решили проблему неправильно припаркованного автомобиля. Машина, оставленная на тротуаре, была сдвинута вместе со снежной массой.
09:46:26 15-01-2026
молодцы!
09:50:29 15-01-2026
Респект жильцам. Здоровья дворнику.
10:00:37 15-01-2026
Клаааасссс! Молодцы жильцы, что такие дружные и благодарные! Молодец дворник, что такой трудолюбивый и ответственный!
10:07:59 15-01-2026
Лучше бы подарили Спецодежду с Классом защиты от пониженных температур до -41 (Класс IV, Особый). Взбадривали горячим чаем с шоколадкой, а горнолыжный костюм путь носят любители экстремального вида спорта.
10:15:40 15-01-2026
Вот побольше бы таких статей, и на душе тепло за наших людей, и про НАШ ГОРОД, а не про всяких Симонян и Долиных, которых на каждом углу "обсасывают".
10:35:51 15-01-2026
Люди, да элементарно, выходя утром из дома, скажите дворнику "доброе утро" , а продавцу в магазине "спасибо" - и мир вокруг вас станет лучше
11:29:55 15-01-2026
Гость (10:35:51 15-01-2026) Люди, да элементарно, выходя утром из дома, скажите дворнику... А некому сказать, сами тропинки протаптываем.
11:02:03 15-01-2026
Дарить дворнику горные лыжи конечно-же никто не собирался.
11:40:47 15-01-2026
вот, а я всегда говорила, что на любой должности только человеческий фактор играет роль. И что за маленькую зарплату человек может трудиться добросовестно. ТОЛЬКО от самого человека зависит, как он выполняет свою работу на любом месте.
Мужчине выражаю уважение!
11:57:51 15-01-2026
Но поднять ему зарплату не мешало бы. Он ведь одинаково с менее добросовестными получает.
12:53:43 15-01-2026
гость (11:57:51 15-01-2026) Но поднять ему зарплату не мешало бы. Он ведь одинаково с ме... Наоборот. Если ему урезать зарплату - жители будут платить меньше за ЖКХ.
12:29:56 15-01-2026
Да в новостройках жильцы делают всякие подарочки обслуживающему персоналу. Молодцы. Так приятно читать
13:37:39 15-01-2026
Где то далеко, мажа на свежий тост добрую порцию черной икры, всплакнули от умиления Сечин, Миллер, Ротенберг.