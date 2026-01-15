НОВОСТИОбщество

"Барнаул спит, а он уже работает". Жители многоэтажки подарили дворнику горнолыжный костюм

Горожане хотели выразить простую человеческую благодарность за чистые дворы и тротуары

15 января 2026, 09:45, ИА Амител

В Барнауле жители одного из многоквартирных домов решили поблагодарить местного дворника за его ежедневный труд в морозы и метели, сделав ему теплый и практичный подарок. Историю опубликовали в Telegram-канале "Барнаул 22".

Горожане подарили работнику горнолыжный костюм, термобелье и чайник, отметив, что он выходит на работу ранним утром и трудится без выходных, независимо от погодных условий. По словам жильцов, таким образом они хотели выразить простую человеческую благодарность за чистые дворы и тротуары.

Своими впечатлениями поделилась участница сообщества nurieva_karina. «Пока Барнаул спит, он уже работает. Иногда, чтобы сделать чей-то день добрее, достаточно простого человеческого внимания», – написала она.

Поступок жителей получил отклик среди подписчиков канала и стал примером того, как горожане в Барнауле находят возможность поддержать тех, чей труд часто остается незаметным.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске во время уборки снега коммунальные службы необычным образом решили проблему неправильно припаркованного автомобиля. Машина, оставленная на тротуаре, была сдвинута вместе со снежной массой.

Роман Сафаров / Фото:

"Сначала я плакал". Дворник из Новосибирска работает почти 20 лет, имея лишь одну руку

Роман Сафаров потерял руку, попав под поезд, но вернулся к своей работе и уже почти два десятилетия справляется с лопатой и метлой
НОВОСТИОбщество

Барнаул Уборка снега

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

09:46:26 15-01-2026

молодцы!

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:29 15-01-2026

Респект жильцам. Здоровья дворнику.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:37 15-01-2026

Клаааасссс! Молодцы жильцы, что такие дружные и благодарные! Молодец дворник, что такой трудолюбивый и ответственный!

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абсурд

10:07:59 15-01-2026

Лучше бы подарили Спецодежду с Классом защиты от пониженных температур до -41 (Класс IV, Особый). Взбадривали горячим чаем с шоколадкой, а горнолыжный костюм путь носят любители экстремального вида спорта.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:40 15-01-2026

Вот побольше бы таких статей, и на душе тепло за наших людей, и про НАШ ГОРОД, а не про всяких Симонян и Долиных, которых на каждом углу "обсасывают".

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:51 15-01-2026

Люди, да элементарно, выходя утром из дома, скажите дворнику "доброе утро" , а продавцу в магазине "спасибо" - и мир вокруг вас станет лучше

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:55 15-01-2026

Гость (10:35:51 15-01-2026) Люди, да элементарно, выходя утром из дома, скажите дворнику... А некому сказать, сами тропинки протаптываем.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:03 15-01-2026

Дарить дворнику горные лыжи конечно-же никто не собирался.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:47 15-01-2026

вот, а я всегда говорила, что на любой должности только человеческий фактор играет роль. И что за маленькую зарплату человек может трудиться добросовестно. ТОЛЬКО от самого человека зависит, как он выполняет свою работу на любом месте.
Мужчине выражаю уважение!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:57:51 15-01-2026

Но поднять ему зарплату не мешало бы. Он ведь одинаково с менее добросовестными получает.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:43 15-01-2026

гость (11:57:51 15-01-2026) Но поднять ему зарплату не мешало бы. Он ведь одинаково с ме... Наоборот. Если ему урезать зарплату - жители будут платить меньше за ЖКХ.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:56 15-01-2026

Да в новостройках жильцы делают всякие подарочки обслуживающему персоналу. Молодцы. Так приятно читать

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:39 15-01-2026

Где то далеко, мажа на свежий тост добрую порцию черной икры, всплакнули от умиления Сечин, Миллер, Ротенберг.

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров