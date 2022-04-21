Барнаульские парки смогут открыться только после прохождения всех проверок

Этой весной парки Барнаула откроются только после устранения предписаний Гостехнадзора и Россельхознадзора. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

До 9 июля должны пройти проверку и регистрацию все аттракционы, в том числе батуты, к которым ужесточились требования.

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Прочее В Барнауле официально зарегистрировали первый батут

Кроме того, паркам предстоит провести не только экологические мероприятия, но и акарицидную обработку. По словам главного специалиста отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елены Черкашиной, по состоянию на 20 апреля в Барнауле уже зарегистрировано 20 случаев укусов клещей. Поэтому руководству парков нужно внимательней отнестись к этой проблеме и уже сегодня заключать договоры на проведение энтомологической экспертизы и акарицидной обработки.

Так, в парке «Лесная сказка» уже прошел субботник, на следующей неделе планируется обработка территорию от клещей, а в ближайшем будущем ещё и от комаров и мошек.

Отметим, что новое положение о парках культуры и отдыха города Барнаула вступает в силу 21 июня. Положение разводит понятия «парк» и «парк культуры и отдыха». Под парком теперь будет пониматься общественное пространство, предназначенное для бесплатного использования. Под парком культуры и отдыха — объект ландшафтной архитектуры, где в границах определённого земельного участка рекреационную деятельность осуществляет хозяйствующий субъект. Кроме того, документ определяет новые нормы благоустройства и озеленения, режим работы.

Ранее сообщалось, что в администрации Барнаула установили макет будущего парка «Юбилейный». Его разработал институт архитектуры и дизайна АлтГТУ. Макет представляет собой полную концепцию благоустройства парка, на реализацию которой уйдет около пяти лет. Ожидается, что работы начнутся в 2022 году.

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