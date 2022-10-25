«Как карта сокровищ». В Барнауле разработали путеводитель по городу

Фото: barnaul.org

В Барнауле разработали путеводитель по городу для гостей и жителей алтайской столицы, сообщает мэрия.

«В буклете рассказывается, чем заняться, куда сходить и что попробовать в нашем уютном сибирском городке. Он, как карта сокровищ, приведёт вас к уникальным местам, восхитительным зданиям, удивительным природным и городским ландшафтам», — говорится в сообщении.

Власти Барнаула подчеркнули, что путеводитель будет полезен не только гостям города, но и жителям, которые «смогут узнать много нового».

Более подробно ознакомиться с путеводителем и скачать его можно по ссылке.

Ранее amic.ru сделал аудиогид по Барнаулу «Город. Слушай!», в котором рассказал интересные истории о столице Алтайского края.