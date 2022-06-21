Специалисты СГК устранили аварию, которая оставила без горячей воды 2,3 тысячи барнаульцев

Специалисты СГК устранили повреждение трубопровода возле дома на улице Малахова, 67, в Барнауле. Как сообщает городской филиал компании в Telegram-канале, систему поставили на циркуляцию в 12:00.

«Если в вашем доме всё ещё отсутствует ГВС, следует обратиться в свою управляющую организацию», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что прорыв на трубопроводе обнаружили в 16:00 20 июня. В результате происшествия от горячей воды отключили 2301 жителя из 11 домов на улице Юрина и Малахова.