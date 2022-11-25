В морозном Барнауле сфотографировали необычное явление — световые столбы
Кадрами оптического эффекта жители столицы Алтайского края поделились в соцсетях
25 ноября 2022, 08:17, Никита Черников
Жители Барнаула из-за резкого похолодания поздним вечером 24 ноября наблюдали красочные световые столбы. Такой оптический эффект возникает, когда лучи естественного или искусственного света преломляются через ледяные кристаллы, которые образовались из влаги очень близко к поверхности Земли.
Кадрами редкого природного явления горожане поделились пабликах «В курсе 22» и «Чёрное и Белое Барнаул».
Напомним, утром 24 ноября барнаульцы могли наблюдать гало в небе над городом.
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