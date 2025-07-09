Барнаульцев учат финансовой грамотности в рамках нацпроекта

В столице региона недавно провели фестиваль "Будь умнее!"

09 июля 2025, 12:00, ИА Амител

Фестиваль финансовой грамотности "Будь умнее!"/ Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Лекции, мастер-классы, квесты, розыгрыши призов и всё это на тему управления личными финансами – в Барнауле провели фестиваль финансовой грамотности "Будь умнее!". Мероприятие состоялось в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", сказано в телеграм-канале "Национальные проекты Алтайского края".

Фестиваль в парке "Изумрудный" был интересен горожанам разных возрастов и стал важным событием в системе просветительства края по вопросу личных финансов.

Гости получили много полезной информации и "протестировали" свои навыки в интерактивных форматах. Важнейшей темой фестиваля стала защита от мошенничества. Также особое внимание организаторы уделили вопросам формирования сбережений и правильному пользованию банковскими услугами.

Мероприятие провели при участии и поддержке министерства финансов и министерства защиты Алтайского края, Банка России, налоговой службы, Роспотребнадзора, Алтайского центра финансовых исследований и других организаций. В организации помогли волонтёры и представители учебных заведений. Например, для студентов Финансового университета при Правительстве РФ "Будь умнее!" стал частью празднования Дня молодёжи.

Добавим, что регион проводит комплексную работу по развитию финансовой грамотности. Только за последний год более 250 тысяч жителей края приняли участие в различных мероприятиях: школьные уроки, исследовательские конкурсы, деловые игры для подростков, чемпионаты для пожилых людей. По итогам федерального конкурса "Столица финансовой культуры" Алтайский край вошёл в число 12 лучших субъектов России.

С подробной информацией о реализации национальных проектах в Алтайском крае можно ознакомиться также в группах в "ВК", "Одноклассниках" и Дзене.