Барнаульцу грозит до трех лет за "незаконное хранение пакетика"

Молодой человек получил координаты закладки и забрал предназначавшийся ему пакетик

05 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru

В Барнауле сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину с наркотиком в маленьком пакетике, сообщает региональное МВД.

"При себе у мужчины находился полимерный пакет с веществом белого цвета. Согласно проведенному заключению эксперта, в пакете хранилась смесь, содержащая производное N-метилэфедрона", – рассказали в ведомстве.

Барнаулец во всем сознался и пояснил, что заказал наркотик в интернете. После он получил координаты так называемой закладки и направился к этому месту, где забрал предназначавшийся ему пакетик.

"Однако на обратном пути был задержан сотрудниками полиции", – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по факту "незаконного хранения наркотических средств". Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.