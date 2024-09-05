Барнаульцу грозит до трех лет за "незаконное хранение пакетика"
Молодой человек получил координаты закладки и забрал предназначавшийся ему пакетик
05 сентября 2024, 11:00, ИА Амител
В Барнауле сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину с наркотиком в маленьком пакетике, сообщает региональное МВД.
"При себе у мужчины находился полимерный пакет с веществом белого цвета. Согласно проведенному заключению эксперта, в пакете хранилась смесь, содержащая производное N-метилэфедрона", – рассказали в ведомстве.
Барнаулец во всем сознался и пояснил, что заказал наркотик в интернете. После он получил координаты так называемой закладки и направился к этому месту, где забрал предназначавшийся ему пакетик.
"Однако на обратном пути был задержан сотрудниками полиции", – отметили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по факту "незаконного хранения наркотических средств". Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
11:08:40 05-09-2024
хранения --- интересно а если бы сразу употребил, деяния бы не было? Что скажут крутые юристы?
11:41:52 05-09-2024
Гость (11:08:40 05-09-2024) хранения --- интересно а если бы сразу употребил, деяния бы ... как разница хранение/употребление - высшая мера и все...
11:55:22 05-09-2024
Гость (11:08:40 05-09-2024) хранения --- интересно а если бы сразу употребил, деяния бы ... Не успел мяукнуть
12:24:40 05-09-2024
Наркоманов лечить надо, распространителей ловите. Реклама не только в интернете но и на углах жилых домов в открытом доступе.
16:54:48 05-09-2024
Мефидронианец хотел дунуть и улететь. Обломали крылья.
22:35:00 05-09-2024
Синячите лучше.