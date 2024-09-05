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Барнаульцу грозит до трех лет за "незаконное хранение пакетика"

Молодой человек получил координаты закладки и забрал предназначавшийся ему пакетик

05 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru
Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru

В Барнауле сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину с наркотиком в маленьком пакетике, сообщает региональное МВД.

"При себе у мужчины находился полимерный пакет с веществом белого цвета. Согласно проведенному заключению эксперта, в пакете хранилась смесь, содержащая производное N-метилэфедрона", – рассказали в ведомстве.

Барнаулец во всем сознался и пояснил, что заказал наркотик в интернете. После он получил координаты так называемой закладки и направился к этому месту, где забрал предназначавшийся ему пакетик.

"Однако на обратном пути был задержан сотрудниками полиции", – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по факту "незаконного хранения наркотических средств". Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Барнаул борьба с наркотиками

Комментарии 6

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Гость

11:08:40 05-09-2024

хранения --- интересно а если бы сразу употребил, деяния бы не было? Что скажут крутые юристы?

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Гость

11:41:52 05-09-2024

Гость (11:08:40 05-09-2024) хранения --- интересно а если бы сразу употребил, деяния бы ... как разница хранение/употребление - высшая мера и все...

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Гость

11:55:22 05-09-2024

Гость (11:08:40 05-09-2024) хранения --- интересно а если бы сразу употребил, деяния бы ... Не успел мяукнуть

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Гость

12:24:40 05-09-2024

Наркоманов лечить надо, распространителей ловите. Реклама не только в интернете но и на углах жилых домов в открытом доступе.

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Олег

16:54:48 05-09-2024

Мефидронианец хотел дунуть и улететь. Обломали крылья.

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Musik

22:35:00 05-09-2024

Синячите лучше.

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