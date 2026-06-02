Барнаульцы могут проголосовать за преображение общественных пространств. Подробности
У жителей Барнаула есть возможность выбрать сразу три территории для благоустройства
02 июня 2026, 19:35, ИА Амител
Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru
До 12 июня барнаульцы смогут проголосовать за общественные территории, которые, по их мнению, нужно благоустроить в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщает мэрия города.
Голосование проходит за преображение:
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парк имени Ленина;
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общественной территории по улице Шумакова, 9;
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территории Мемориала погибшим в локальных войнах или площадь у ДК "Южный" (голосование позволит определить, какое пространство в поселке Южном благоустроят в первую очередь).
Каждый житель имеет возможность отдать свой голос за три объекта. Поучаствовать могут барнаульцы от 14 лет.
08:15:44 03-06-2026
Включите в голосование акваторию Ковша и Лесного пруда и посмотрим сколько голосов наберет голосование.
08:42:38 03-06-2026
Гость (08:15:44 03-06-2026) Включите в голосование акваторию Ковша и Лесного пруда и пос... Любитель плавать в фекалиях? Особенно касаеься лесного пруда, конечно же.
09:36:20 03-06-2026
И ни одного объекта в центре(
09:41:52 03-06-2026
Ужасно не понятно сделано голосование, сначала сложно войти, потом не понятно где что сделать чтобы проголосовать, а потом не понятно что конкретно нажать чтобы проголосовать, никаких подтверждений, случайно ткнул и уже проголосовал, а хотел за соседнее немного ошибся, и переголосовать не даёт