Барнаульцы могут проголосовать за преображение общественных пространств. Подробности

У жителей Барнаула есть возможность выбрать сразу три территории для благоустройства

02 июня 2026, 19:35, ИА Амител

Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

До 12 июня барнаульцы смогут проголосовать за общественные территории, которые, по их мнению, нужно благоустроить в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщает мэрия города.

Голосование проходит за преображение:

парк имени Ленина;

общественной территории по улице Шумакова, 9;

территории Мемориала погибшим в локальных войнах или площадь у ДК "Южный" (голосование позволит определить, какое пространство в поселке Южном благоустроят в первую очередь).

Каждый житель имеет возможность отдать свой голос за три объекта. Поучаствовать могут барнаульцы от 14 лет.