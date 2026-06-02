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Барнаульцы могут проголосовать за преображение общественных пространств. Подробности

У жителей Барнаула есть возможность выбрать сразу три территории для благоустройства

02 июня 2026, 19:35, ИА Амител

Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru
Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

До 12 июня барнаульцы смогут проголосовать за общественные территории, которые, по их мнению, нужно благоустроить в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщает мэрия города.

Голосование проходит за преображение:

  • парк имени Ленина;

  • общественной территории по улице Шумакова, 9;

  • территории Мемориала погибшим в локальных войнах или площадь у ДК "Южный" (голосование позволит определить, какое пространство в поселке Южном благоустроят в первую очередь).

Каждый житель имеет возможность отдать свой голос за три объекта. Поучаствовать могут барнаульцы от 14 лет.

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Благоустройство парки
       

Комментарии 4

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Гость

08:15:44 03-06-2026

Включите в голосование акваторию Ковша и Лесного пруда и посмотрим сколько голосов наберет голосование.

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Горожанин

08:42:38 03-06-2026

Гость (08:15:44 03-06-2026) Включите в голосование акваторию Ковша и Лесного пруда и пос... Любитель плавать в фекалиях? Особенно касаеься лесного пруда, конечно же.

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Гость

09:36:20 03-06-2026

И ни одного объекта в центре(

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Гость

09:41:52 03-06-2026

Ужасно не понятно сделано голосование, сначала сложно войти, потом не понятно где что сделать чтобы проголосовать, а потом не понятно что конкретно нажать чтобы проголосовать, никаких подтверждений, случайно ткнул и уже проголосовал, а хотел за соседнее немного ошибся, и переголосовать не даёт

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