Барнаульцы пожаловались на нелегальные способы оплаты проезда

Вместо кассовых терминалов водители просят переводить деньги на личные номера

08 августа 2025, 19:10, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

Пассажиры общественного транспорта в Барнауле жалуются на водителей, которые используют неофициальные способы оплаты проезда, сообщает "Народный фронт".

По сообщениям горожан, водители автобусов на популярных маршрутах № 57, 2 и 60 вместо кассовых терминалов просят переводить деньги на личные номера телефонов.

Такая практика вызывает подозрения у жителей – они считают, что перевозчики могут скрывать до 10% выручки, уклоняясь от официальных расчетов.

В ответ на многочисленные жалобы "Народный фронт" обратился в городской комитет по дорожному хозяйству и транспорту с требованием навести порядок в системе оплаты и обеспечить полную прозрачность финансовых операций в маршрутном транспорте.

Ранее барнаульцы пожаловались на грубых водителей в автобусах № 60. По словам жителей, некоторые шоферы грубят, угрожают, отказываются держать терминал для оплаты проезда в свободном доступе.