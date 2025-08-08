Барнаульцы пожаловались на нелегальные способы оплаты проезда
Вместо кассовых терминалов водители просят переводить деньги на личные номера
08 августа 2025, 19:10, ИА Амител
Пассажиры общественного транспорта в Барнауле жалуются на водителей, которые используют неофициальные способы оплаты проезда, сообщает "Народный фронт".
По сообщениям горожан, водители автобусов на популярных маршрутах № 57, 2 и 60 вместо кассовых терминалов просят переводить деньги на личные номера телефонов.
Такая практика вызывает подозрения у жителей – они считают, что перевозчики могут скрывать до 10% выручки, уклоняясь от официальных расчетов.
В ответ на многочисленные жалобы "Народный фронт" обратился в городской комитет по дорожному хозяйству и транспорту с требованием навести порядок в системе оплаты и обеспечить полную прозрачность финансовых операций в маршрутном транспорте.
Ранее барнаульцы пожаловались на грубых водителей в автобусах № 60. По словам жителей, некоторые шоферы грубят, угрожают, отказываются держать терминал для оплаты проезда в свободном доступе.
19:31:42 08-08-2025
на 27 маршруте тоже нет терминала
19:35:31 08-08-2025
Нормальную оплату карт сделайте, без задержек и стоп-..листов
А водителям рекомендую QR коды повесить, чтоб руками не набирать...
19:45:53 08-08-2025
Олег (19:35:31 08-08-2025)А водителям рекомендую QR коды повесить, чтоб руками не набирать... Ниже поясницы себе куар-код набейте, чтоб руками не набирали. бгг
21:22:18 08-08-2025
Гость (19:45:53 08-08-2025) Ниже поясницы себе куар-код набейте, чтоб руками не набирали... О, газелист вылез
21:44:40 08-08-2025
Гость (21:22:18 08-08-2025) О, газелист вылез ... Дурашка, я только на транвае ездию раз в полгода одну остановку. Но утаивание выручки газельвагенами приводит к увеличению стоимости проезда и в транваях тоже. Патамушта наши йены/тугрики и прочие австралийские шилинги не могут поднять проезд только одному виду транспорта вот и поднимают всем.
13:02:54 13-08-2025
Гость (21:44:40 08-08-2025) Дурашка, я только на транвае ездию раз в полгода одну остано... Это каким образом? Водители сдают план, а что сверх, то это на оплату топлива и зарплата.
21:27:02 08-08-2025
Гость (19:45:53 08-08-2025) Ниже поясницы себе куар-код набейте, чтоб руками не набирали... СБП- всё законно, или вам власть не нравится и наши законы?
19:36:45 08-08-2025
10%? 90% не хотите?
19:38:11 08-08-2025
Кто что скрывает граждан не интересует, а интересует удобство оплаты.
19:40:12 08-08-2025
Да ну бред, комитет по транспорту всё контролирует
19:41:21 08-08-2025
"они считают, что перевозчики могут скрывать до 10% выручки"---------- А я считаю, что они скрывают до 70% выручки и по этой причине каждый год, а иногда и не один раз за год, орут о необходимости повышения стоимости проезда. В газелях расчет либо налом, либо по номеру телефона на карту Светлане Офигеевне, причем за рулем сидит Офигей Офигеевич либо его брат близнец. Соответственно перевозчик не показывает истинный доход с маршрута и начинает орать о необходимости повышения стоимости проезда. И речь даже не о налогах. За налоги с перевозчиков налоговики стружку снимут. Пусть со временем, но толстую. Речь о населении, с которого, эти зажравшиеся "сограждане", не стесняясь копеечку выцыганивают, под аплодисменты администрации города.
20:00:32 08-08-2025
Гость (19:41:21 08-08-2025) "они считают, что перевозчики могут скрывать до 10% выручки"... За такие махинации комитет по транспорту вместе с перевозчиками давно пора на Колыму.
19:41:53 08-08-2025
Народному фронту не помешает с мобильным интернетом прояснить в части переоасчета.
19:55:54 08-08-2025
Народ очень далек от системы налогообложения, в данном случае можно говорить только о неудобстве, про систему налогообложения перевозчиков вы не знаете, а с учётом проблем с интернетом то скоро все будут рассчитываться наличными.
20:28:02 08-08-2025
Гость (19:55:54 08-08-2025) Народ очень далек от системы налогообложения, в данном случа... наличными, ну ок, билеты выдавайте и вопросов не будет.
07:56:40 10-08-2025
Гость (19:55:54 08-08-2025) Народ очень далек от системы налогообложения, в данном случа... И не только из-за интернета. В магазинах тоже просят рассчитываться налом ( живу в районном центре) из-за высокой оплаты сберу за терминалы
20:16:52 08-08-2025
А кстати да, интернета нету- платим налом.
Не в тему ОНФ крякнул.
20:45:22 08-08-2025
в Новоалтайских маршрутках оплата наличкой (ну там хотя бы билетики висят - отрывайте сами, но практически никто не отрывает), потом стали переводами на телефон принимать (терминалов там и не предусмотрено), теперь у них объявления, что расчет только наличными. но некоторые переводом оплачивают, разрешает водитель.
20:58:19 08-08-2025
В Питере 86 проезд в Москве от 75 до 83 стоимость проезда ,а у нас эксплуатация дороже выходит т.к. логистика транспорта и зап.частей у нас дороже . Все налоги свесили на перевозчиков , а их (перевозчиков осталось в городе 10 ) . Закрыли больше 40 маршрутов (нет желающих) администрация говорит денег нет крутитесь как хотите . А вы перед тем как плакать подумайте почему нет желающих , купите автобус и идите работать тогда все поймете .
21:14:40 08-08-2025
Петр (20:58:19 08-08-2025) Закрыли больше 40 маршрутов (нет желающих)
Петя, а закрыли потому что нет желающих или потому что перевозчики косячили как в последний раз? Почему Олежка Безчестный лямы на взятки тратил? Для того, что бы продолжать в убыток работать? Поди всех соседей обошел с кепкой. У него же бизнес "убыточный", откуда у него миллионы возьмутся?
Все таки инетподдержка у перевозчиков с головой совсем не дружит...
21:23:31 08-08-2025
Петр (20:58:19 08-08-2025) В Питере 86 проезд в Москве от 75 до 83 стоимость проезда ,а... Ну вот дуй в Москву и работай там. Задолбали ныть! Вам хоть сто рублей сделай, вы все равно будете ездить как попало, с обеда уходить с маршрута, потому что "уже заработали, а завтра с утра на дачку надо ехать", как к скоту относится к пассажирам. Потому что лишнюю сотку заработаете, так сразу возноситься над остальными начинаете, элитой себя считать. Черти вы. Не нажретесь никак. Гнать с маршрутов ссаными тряпками, пусть из других городов значит перевозчики заходят.
22:26:58 08-08-2025
Петр (20:58:19 08-08-2025) В Питере 86 проезд в Москве от 75 до 83 стоимость проезда ,а... А качество и регулярность перевозок в Барнауле и Москве не хош сравнить? А можешь ещё и о наличии там линейки проездных вспомнить, среди которых есть и безлимитные для неограниченного числа поездок на любом виде общественного транспорта ...
15:51:07 10-08-2025
Петр (20:58:19 08-08-2025) В Питере 86 проезд в Москве от 75 до 83 стоимость проезда ,а... В Томске 27! Расчёт по карте или наличкой, нет никаких переводов! Или вам нравится ровняться на Питер и Москву?
21:25:56 16-08-2025
Гость (15:51:07 10-08-2025) В Томске 27! Расчёт по карте или наличкой, нет никаких перев... В Нижневартовске вообще автобусы бесплатно.. Правда я уехала оттуда лет 30 назад
21:18:57 08-08-2025
Так оплата картами не работает уже неделю, мобильного инета-то нет.
Вообще пластик мёртвая тема до разрешения военного конфликта.
21:22:23 08-08-2025
Пару месяцев назад в Калининграде испытал культурный шок.
Мало того что водители здороваются когда ты в автобус заходишь и всего хорошего желают при выходе... Маршрутка. Нас трое, проезд 37р!!!, протягиваю ему 2*100. Водитель забирает только одну с улыбкой и фразой "достаточно"!!!
Вы, блин, в Барнауле представляете такое? Тебе за рубль голову отгрызут, помоями обмажут и монтировкой голову пообещают пробить как недавно в новостях было
22:14:03 08-08-2025
А какая вам разница? Проехал с ветерком, заплатил за проезд и попутного ветра в горбатую спину.
23:11:33 08-08-2025
Гость (22:14:03 08-08-2025) А какая вам разница? Проехал с ветерком, заплатил за проезд ... Вас, с горбатой спиной, только до горбатой горы довозят?
06:42:52 09-08-2025
Гость (22:14:03 08-08-2025) А какая вам разница? Проехал с ветерком, заплатил за проезд ... Действительно, разовая услуга доехать за дёшево из точки а А в Б. Зачем так сильно вникать и убиваться. Так, Вы не убьётесь.
02:39:35 09-08-2025
Не знаю, у кого там не работает оплата проезда без интернета, как платила через nfc, так и плачу.
На 60-м ездить перестала, лучше пройти лишний километр или подождать лишние 15 минут, чем огребать маты от водителя за то, что хочу оплатить проезд телефоном.
А почему никто не жалуется и не говорит о том, почему 10-ка, которая и так пятилетку не ходила, после 16.00 массово идёт мимо остановок пустая? 4 автобуса подряд мимо проехало в среду. Это нормально вообще? А самое ужасное, что в отслеживании они показываются, как нормальные, почему они не отключают его? Стоишь ждёшь, как идиот, а она мимо катит.
08:08:58 09-08-2025
Согласна со всеми предыдущими ораторами! В Чемальском районе вторую неделю вообще автобусов нет и ничего! Администрация не в курсе, по фиг на контракты с перевозчиком, прокуратура вообще не знает, что маршрутные автобусы в принципе есть!
08:27:08 09-08-2025
Огорчается в данном случае только налоговая и "государство". Пассажиру совершенно без разницы, как там между собой будут делить плату за проезд водители, хозяева и всякие проверяющие и разрешающие.
14:16:45 09-08-2025
Был в июле в Омске, ездил в маршрутках, так у них там стоят терминалы и все платят по ним, водители не просят переводить по телефону, в троллейбусах некоторых совсем нет кондуктора расчёт по терминалу причём не у водителя и открываются все двери доя входа-выхода. У городские власти совсем не хотят порядок наводить в этой сфере.
14:56:52 09-08-2025
А в трамваях есть некоторые дяденьки-кондукторы, которые делают другие фокусы: отдаёшь деньги за проезд, а вместо билета слышишь вопрос: А ты когда выходишь? Если говоришь, что через 3 остановки он просит такое: Когда выходить будешь, билет верни.
Не хотите платить "в карман", возвращайтесь к оплате проезда деньгами, а не переводом. Сразу всё нормализуется.)))))