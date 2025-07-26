Барнаульцы пожаловались на грубых водителей в автобусах № 60
В ситуации разбирается Народный фронт Путина
26 июля 2025, 07:30, ИА Амител
Жители Барнаула возмутились хамским поведением водителей автобусов 60-го маршрута, сообщает Народный фронт Алтайского края.
«Десятки пользователей общественного транспорта в Барнауле едва ли не ежедневно сталкиваются с хамским поведением водителей 60-го маршрута. Некоторые шоферы грубят, угрожают, отказываются держать терминал для оплаты проезда в свободном доступе», – говорится в сообщении.
Общественники отметили, что жители обращались в городской комитет по транспорту, но власти рекомендовали перевозчику провести внеплановый инструктаж водителей по культуре обслуживания пассажиров.
«Видимо, беседа не помогла. Люди обратились к нам», – добавили активисты.
Народный фронт призвал перевозчиков соблюдать обязательства, поддерживать терминалы в рабочем состоянии и провести воспитательный урок для водителей. Общественники направили обращение перевозчику и "дорожному" комитету.
08:25:53 26-07-2025
Недавно водителя 55 автобуса похоронили...
10:45:21 26-07-2025
Менять перевозчика и все. Одна жалоба-предупреждение вторая-менять перевозчика и все. Нет кассового аппарата-сразу убирать с маршрута на штрафстоянку
15:09:21 26-07-2025
Иван (10:45:21 26-07-2025) Менять перевозчика и все. Одна жалоба-предупреждение вторая-... Да.
И через полгода ходить пешочком.😁
10:40:45 27-07-2025
Иван (10:45:21 26-07-2025) Менять перевозчика и все. Одна жалоба-предупреждение вторая-... Где взять другого?
11:40:13 26-07-2025
Водители общественного транспорта стали наглые. Маршрут 75 (номер 989) ехала 23-24 июля нельзя было оплатить картой. Оплата проездным или переводом. На вопрос о причине водитель ответил:Я не хочу примать.
11:51:05 26-07-2025
кто этих тварей набирает на работу?
несколько раз слышала подобные угрозы в маршрутках свернуть/ проломить башку итд.
15:10:59 26-07-2025
Элен без ребят (11:51:05 26-07-2025) кто этих тварей набирает на работу? несколько раз слышал... Вы кого ожидали увидеть за рулём? Выпускников МГИМО?
02:54:22 27-07-2025
Кхм... (15:10:59 26-07-2025) Вы кого ожидали увидеть за рулём? Выпускников МГИМО?... Нормальных людей
07:08:51 27-07-2025
Кхм... (15:10:59 26-07-2025) Вы кого ожидали увидеть за рулём? Выпускников МГИМО?... А у нас разве люди бывают только либо выпускники МГИМО, либо тупые гоблины? По теме- эти трусливые твари рот открывают только на тех, кто заведомо слабее... На меня что-то никто лапы не ставил, просто я крупногабаритный, страшно...
10:17:43 27-07-2025
Гость (07:08:51 27-07-2025) А у нас разве люди бывают только либо выпускники МГИМО, либо... чем больше шкаф тем громче падает
09:58:33 28-07-2025
русская общага бы могла рейды по автобусам провести, воспитать водителей