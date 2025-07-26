Барнаульцы пожаловались на грубых водителей в автобусах № 60

В ситуации разбирается Народный фронт Путина

26 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Жители Барнаула возмутились хамским поведением водителей автобусов 60-го маршрута, сообщает Народный фронт Алтайского края.

«Десятки пользователей общественного транспорта в Барнауле едва ли не ежедневно сталкиваются с хамским поведением водителей 60-го маршрута. Некоторые шоферы грубят, угрожают, отказываются держать терминал для оплаты проезда в свободном доступе», – говорится в сообщении.

Общественники отметили, что жители обращались в городской комитет по транспорту, но власти рекомендовали перевозчику провести внеплановый инструктаж водителей по культуре обслуживания пассажиров.

«Видимо, беседа не помогла. Люди обратились к нам», – добавили активисты.

Народный фронт призвал перевозчиков соблюдать обязательства, поддерживать терминалы в рабочем состоянии и провести воспитательный урок для водителей. Общественники направили обращение перевозчику и "дорожному" комитету.