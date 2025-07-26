НОВОСТИОбщество

Барнаульцы пожаловались на грубых водителей в автобусах № 60

В ситуации разбирается Народный фронт Путина

26 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Жители Барнаула возмутились хамским поведением водителей автобусов 60-го маршрута, сообщает Народный фронт Алтайского края.

«Десятки пользователей общественного транспорта в Барнауле едва ли не ежедневно сталкиваются с хамским поведением водителей 60-го маршрута. Некоторые шоферы грубят, угрожают, отказываются держать терминал для оплаты проезда в свободном доступе», – говорится в сообщении.

Общественники отметили, что жители обращались в городской комитет по транспорту, но власти рекомендовали перевозчику провести внеплановый инструктаж водителей по культуре обслуживания пассажиров.

«Видимо, беседа не помогла. Люди обратились к нам», – добавили активисты.

Народный фронт призвал перевозчиков соблюдать обязательства, поддерживать терминалы в рабочем состоянии и провести воспитательный урок для водителей. Общественники направили обращение перевозчику и "дорожному" комитету.

Гость

08:25:53 26-07-2025

Недавно водителя 55 автобуса похоронили...

Иван

10:45:21 26-07-2025

Менять перевозчика и все. Одна жалоба-предупреждение вторая-менять перевозчика и все. Нет кассового аппарата-сразу убирать с маршрута на штрафстоянку

Кхм...

15:09:21 26-07-2025

Иван (10:45:21 26-07-2025) Менять перевозчика и все. Одна жалоба-предупреждение вторая-... Да.
И через полгода ходить пешочком.😁

Гость

10:40:45 27-07-2025

Иван (10:45:21 26-07-2025) Менять перевозчика и все. Одна жалоба-предупреждение вторая-... Где взять другого?

Незнакомка

11:40:13 26-07-2025

Водители общественного транспорта стали наглые. Маршрут 75 (номер 989) ехала 23-24 июля нельзя было оплатить картой. Оплата проездным или переводом. На вопрос о причине водитель ответил:Я не хочу примать.

Элен без ребят

11:51:05 26-07-2025

кто этих тварей набирает на работу?
несколько раз слышала подобные угрозы в маршрутках свернуть/ проломить башку итд.

Кхм...

15:10:59 26-07-2025

Элен без ребят (11:51:05 26-07-2025) кто этих тварей набирает на работу? несколько раз слышал... Вы кого ожидали увидеть за рулём? Выпускников МГИМО?

Гость

02:54:22 27-07-2025

Кхм... (15:10:59 26-07-2025) Вы кого ожидали увидеть за рулём? Выпускников МГИМО?... Нормальных людей

Гость

07:08:51 27-07-2025

Кхм... (15:10:59 26-07-2025) Вы кого ожидали увидеть за рулём? Выпускников МГИМО?... А у нас разве люди бывают только либо выпускники МГИМО, либо тупые гоблины? По теме- эти трусливые твари рот открывают только на тех, кто заведомо слабее... На меня что-то никто лапы не ставил, просто я крупногабаритный, страшно...

Гость

10:17:43 27-07-2025

Гость (07:08:51 27-07-2025) А у нас разве люди бывают только либо выпускники МГИМО, либо... чем больше шкаф тем громче падает

гость

09:58:33 28-07-2025

русская общага бы могла рейды по автобусам провести, воспитать водителей

