Барнаульцы пожаловались на водителей, паркующихся на тротуарах возле площади Кузнецова

Людям приходится обходить машины по проезжей части

26 ноября 2025, 09:30, ИА Амител

Авто

Барнаульцы возмущены тем, что автомобилисты ежедневно превращают тротуар на площади Н. Г. Кузнецова в парковку, перекрывая путь пешеходам. Речь идет о площадке напротив дома № 33 по улице Шумакова – там машины стоят прямо на пешеходной зоне, из-за чего людям приходится обходить их по проезжей части, рискуя попасть под колеса на скользкой дороге.

«Граждане паркуют автомобили на тротуаре, полностью перекрывая проход. В результате люди вынуждены обходить по скользкой дороге, предназначенной для транспорта», – жалуется подписчик Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".

По его словам, свободные парковочные места рядом есть, однако водители предпочитают ставить машины как можно ближе к подъезду. «Подозреваю, была бы возможность, вы бы и на лестничную площадку заехали…» – пишет автор обращения. Он призвал инспекторов ДПС обратить внимание на ситуацию и принять меры к нарушителям.

Ранее сообщалось, что жительнице Барнаула выломали зеркала на авто за парковку на придомовой территории. Женщина припарковала машину на открытой площадке, где не было ограждений.