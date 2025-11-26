Барнаульцы пожаловались на водителей, паркующихся на тротуарах возле площади Кузнецова
Людям приходится обходить машины по проезжей части
26 ноября 2025, 09:30, ИА Амител
Барнаульцы возмущены тем, что автомобилисты ежедневно превращают тротуар на площади Н. Г. Кузнецова в парковку, перекрывая путь пешеходам. Речь идет о площадке напротив дома № 33 по улице Шумакова – там машины стоят прямо на пешеходной зоне, из-за чего людям приходится обходить их по проезжей части, рискуя попасть под колеса на скользкой дороге.
«Граждане паркуют автомобили на тротуаре, полностью перекрывая проход. В результате люди вынуждены обходить по скользкой дороге, предназначенной для транспорта», – жалуется подписчик Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".
По его словам, свободные парковочные места рядом есть, однако водители предпочитают ставить машины как можно ближе к подъезду. «Подозреваю, была бы возможность, вы бы и на лестничную площадку заехали…» – пишет автор обращения. Он призвал инспекторов ДПС обратить внимание на ситуацию и принять меры к нарушителям.
Ранее сообщалось, что жительнице Барнаула выломали зеркала на авто за парковку на придомовой территории. Женщина припарковала машину на открытой площадке, где не было ограждений.
11:58:20 26-11-2025
Номера можно и не мазать, никаких законов не нарушает это.
12:00:58 26-11-2025
"Граждане паркуют автомобили на тротуаре"------- А это точно граждане? А то м.б. из лесу какое то рогатое животное приперлось?
12:08:18 26-11-2025
Полно таких мест по городу, машины ставят и на тротуары и под знаки запрещающие, ГИБДД вообще непонятно чем занимается, такое поле сбора штрафов пропадает, деньги бюджет недополучает от их бездеятельности
12:17:02 26-11-2025
Гость (12:08:18 26-11-2025) Полно таких мест по городу, машины ставят и на тротуары и по... А ГИБДД просто мимо проезжает. Зачем напрягаться? Сейчас по закону вообще штрафы сразу списываются со счетов. А штрафы бывают чужие, и ответственность за это никто не несет.
13:28:34 26-11-2025
в на дублер Павловского тракта посмотрите между Попова и Сиреневой дам десятки машин вечером на тротуаре
16:31:46 26-11-2025
Сейчас набегут несчастные водители и расскажут о том, что виноваты во всём дети и их родители.