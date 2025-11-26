НОВОСТИОбщество

Барнаульцы пожаловались на водителей, паркующихся на тротуарах возле площади Кузнецова

Людям приходится обходить машины по проезжей части

26 ноября 2025, 09:30, ИА Амител

Барнаульцы возмущены тем, что автомобилисты ежедневно превращают тротуар на площади Н. Г. Кузнецова в парковку, перекрывая путь пешеходам. Речь идет о площадке напротив дома № 33 по улице Шумакова – там машины стоят прямо на пешеходной зоне, из-за чего людям приходится обходить их по проезжей части, рискуя попасть под колеса на скользкой дороге.

«Граждане паркуют автомобили на тротуаре, полностью перекрывая проход. В результате люди вынуждены обходить по скользкой дороге, предназначенной для транспорта», – жалуется подписчик Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".

По его словам, свободные парковочные места рядом есть, однако водители предпочитают ставить машины как можно ближе к подъезду. «Подозреваю, была бы возможность, вы бы и на лестничную площадку заехали…» – пишет автор обращения. Он призвал инспекторов ДПС обратить внимание на ситуацию и принять меры к нарушителям.

Ранее сообщалось, что жительнице Барнаула выломали зеркала на авто за парковку на придомовой территории. Женщина припарковала машину на открытой площадке, где не было ограждений.

Машина на парковке / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России могут ввести единые дни бесплатной парковки

Законопроект внесла в Госдуму партия "Новые люди"
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

11:58:20 26-11-2025

Номера можно и не мазать, никаких законов не нарушает это.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:58 26-11-2025

"Граждане паркуют автомобили на тротуаре"------- А это точно граждане? А то м.б. из лесу какое то рогатое животное приперлось?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:18 26-11-2025

Полно таких мест по городу, машины ставят и на тротуары и под знаки запрещающие, ГИБДД вообще непонятно чем занимается, такое поле сбора штрафов пропадает, деньги бюджет недополучает от их бездеятельности

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:02 26-11-2025

Гость (12:08:18 26-11-2025) Полно таких мест по городу, машины ставят и на тротуары и по... А ГИБДД просто мимо проезжает. Зачем напрягаться? Сейчас по закону вообще штрафы сразу списываются со счетов. А штрафы бывают чужие, и ответственность за это никто не несет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:34 26-11-2025

в на дублер Павловского тракта посмотрите между Попова и Сиреневой дам десятки машин вечером на тротуаре

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:46 26-11-2025

Сейчас набегут несчастные водители и расскажут о том, что виноваты во всём дети и их родители.

  -1 Нравится
Ответить
