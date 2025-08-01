В России могут ввести единые дни бесплатной парковки
Законопроект внесла в Госдуму партия "Новые люди"
01 августа 2025, 16:00, ИА Амител
Инициатива предполагает установление общероссийских правил бесплатной парковки на платных парковочных местах, сообщают РИА Новости. Авторами проекта выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев и Ярослав Самылин.
«В настоящее время в разных регионах страны действуют различные правила предоставления бесплатной парковки по воскресеньям и праздничным дням, что создает неравные условия для жителей различных городов и вызывает их закономерное недовольство», - говорится в пояснительной записке.
Законопроект предусматривает введение единых дней бесплатной парковки на платных парковочных местах, расположенных на дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения. Бесплатная парковка будет действовать в нерабочие праздничные дни, по воскресеньям, а также в иные дни, которые могут быть установлены нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить штрафы за парковку на тротуарах.
16:39:13 01-08-2025
Имитация бурной деятельности. Я надеялся, что Новые люди будут более адекватные, похоже, зря
19:24:45 03-08-2025
Гость (16:39:13 01-08-2025) Имитация бурной деятельности. Я надеялся, что Новые люди буд... С чего бы им быть адекватными. Сразу видно - очередной спойлер партии власти.
08:00:23 02-08-2025
а можно выделить хоть один день, когда кАзлов- любителей парковаться на газонах, будут штрафовать?
19:27:40 03-08-2025
Элен без ребят (08:00:23 02-08-2025) а можно выделить хоть один день, когда кАзлов- любителей пар... Ага, сейчас прям. Даже тех, кто на пешеходных переходах под знаком эвакуация не трогают. что уж там про газоны говорить.
Кстати, за парковку на газонах должны административные протоколы составлять муниципальнве служащие администрации района,а не ГАИ.