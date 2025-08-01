В России могут ввести единые дни бесплатной парковки

Законопроект внесла в Госдуму партия "Новые люди"

01 августа 2025, 16:00, ИА Амител

Машина на парковке / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Инициатива предполагает установление общероссийских правил бесплатной парковки на платных парковочных местах, сообщают РИА Новости. Авторами проекта выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев и Ярослав Самылин.

«В настоящее время в разных регионах страны действуют различные правила предоставления бесплатной парковки по воскресеньям и праздничным дням, что создает неравные условия для жителей различных городов и вызывает их закономерное недовольство», - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает введение единых дней бесплатной парковки на платных парковочных местах, расположенных на дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения. Бесплатная парковка будет действовать в нерабочие праздничные дни, по воскресеньям, а также в иные дни, которые могут быть установлены нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить штрафы за парковку на тротуарах.