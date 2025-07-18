Барнаульцы жалуются на отсутствие мобильной связи в городе

Больше всего перебоев наблюдается в центре краевой столицы

18 июля 2025, 23:10, ИА Амител

Барнаульцы сидят в интернете / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Барнаула сталкиваются с проблемами с мобильной связью. Они возникают у разных операторов, преимущественно в центре города.

В частности, с проблемами столкнулись пользователи МТС – связи у них не было около пяти часов. В отсутствии связи убедились корреспонденты amic.ru. Читательница также сообщила, что на площади Октября днем не было соединения около 18:00. Такие же проблемы возникают и у абонентов "Теле2" и "Билайн".

Напомним, что с 1 по 11 июля 2025 года количество масштабных перебоев с мобильной интернет-связью в стране достигло 744, что уже выше июньского показателя на 14%. Эксперты считают, что сбои могут быть связаны с проведением СВО и атаками беспилотников на объекты в российских городах, а также с техническими сложностями.

СМИ сообщали, что проблема обсуждается в правительстве. Ожидается, что массовые отключения интернета сократят, а сами заявки на них регламентируют.