Барнаульцы жалуются на отсутствие мобильной связи в городе

Больше всего перебоев наблюдается в центре краевой столицы

18 июля 2025, 23:10, ИА Амител

Барнаульцы сидят в интернете / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Барнаульцы сидят в интернете / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Барнаула сталкиваются с проблемами с мобильной связью. Они возникают у разных операторов, преимущественно в центре города.

В частности, с проблемами столкнулись пользователи МТС – связи у них не было около пяти часов. В отсутствии связи убедились корреспонденты amic.ru. Читательница также сообщила, что на площади Октября днем не было соединения около 18:00. Такие же проблемы возникают и у абонентов "Теле2" и "Билайн".

Напомним, что с 1 по 11 июля 2025 года количество масштабных перебоев с мобильной интернет-связью в стране достигло 744, что уже выше июньского показателя на 14%. Эксперты считают, что сбои могут быть связаны с проведением СВО и атаками беспилотников на объекты в российских городах, а также с техническими сложностями. 

СМИ сообщали, что проблема обсуждается в правительстве. Ожидается, что массовые отключения интернета сократят, а сами заявки на них регламентируют.

Гость

23:32:44 18-07-2025

Специально тормозят Хотят тарифы приподнять. "Чтобы улучшить качество связи*

Гость

23:39:56 18-07-2025

Из серии:
"Доктор я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой А мне всё хуже и хуже "

Sic semper tyrannis

00:25:39 19-07-2025

"Сбои". Ну конечно

Николай

06:26:41 19-07-2025

Уже недели три нет мнтернета, а деньги по тарифам платим. За что? За воздух? Перерасчёт будут?

Гость

06:50:47 19-07-2025

На потоке в районе крытого уже больше недели проблемы с мобильным интернетом

Гость

11:23:25 19-07-2025

Гость (06:50:47 19-07-2025) На потоке в районе крытого уже больше недели проблемы с моби... На Ленина от Нового рынка до Космонавтов нет мобильного интернета никакого оператора, глушат...

Гость

17:18:11 19-07-2025

Гость (11:23:25 19-07-2025) На Ленина от Нового рынка до Космонавтов нет мобильного инте... Ну не знаю, у меня некоторое время назад тоже не было. А сейчас всё работает

Гость

10:40:25 20-07-2025

Гость (11:23:25 19-07-2025) На Ленина от Нового рынка до Космонавтов нет мобильного инте... Я тоже уже какой день стала замечать что исчезает интернет от Крытого рынка до Нового рынка🤦🤦🤦

Гость

09:08:44 21-07-2025

Гость (11:23:25 19-07-2025) На Ленина от Нового рынка до Космонавтов нет мобильного инте... Живу на проспекте им. В.И.Ленина, проблем с мобильным интернетом не имею. Его нет только в учреждениях, где стоят глушилки. На улице все работает.

Гость

09:22:54 21-07-2025

Гость (09:08:44 21-07-2025) Живу на проспекте им. В.И.Ленина, проблем с мобильным интерн... В субботу в магазинчике в сталинке на пр.Ленина оплату можно было произвести только наличными из-за отсутствия интернета.

гость

08:12:45 19-07-2025

Странно,а почему Роспотребнадзор не следит за качеством предоставляемых услуг или они имеют свою выделенную линию связи и их это не коснулось

Гость

09:12:35 21-07-2025

гость (08:12:45 19-07-2025) Странно,а почему Роспотребнадзор не следит за качеством пред... Потому что СВО

Кхм...

09:00:14 19-07-2025

Войдите в понимание. В Горный высокие гости едут.

Элен без ребят

11:18:19 19-07-2025

Кхм... (09:00:14 19-07-2025) Войдите в понимание. В Горный высокие гости едут.... осподи, это то тут причем... если не знаете реальных причин, то не надо постить свой поток сознания

Гость

11:18:44 19-07-2025

Кхм... (09:00:14 19-07-2025) Войдите в понимание. В Горный высокие гости едут.... Если в Горный, то МТС должен работать, как часы... Этож "карманный ОпСоС"...

Позер 69

17:22:57 19-07-2025

У меня вроде бы всё сегодня работает. Около недели назад ходила с подругой гулять и надо было сообщение отправить. Мы гуляли два часа, с 16~17. Отправилось оно только когда я вернулась и телефон переключился на домашний интернет.

Гость

23:07:35 19-07-2025

Позер 69 (17:22:57 19-07-2025) У меня вроде бы всё сегодня работает. Около недели назад ход... Когда пишете "у меня", пишИте где конкретно, не все здесь медиумы и экстрасенсы.

Гость

21:48:18 20-07-2025

Тоже сегодня столкнулся с такой проблемой с интернетом вообще пропал

Гость

21:58:00 20-07-2025

Вчера "полосатый" интернет, даже на саду работал (25 км от города). Сегодня до обеда было все нормально, но часов с 2 дня в центре началось не понять что... Тупление, задумывания и т.п.

гость

08:32:41 21-07-2025

в центре, около администрации губернатора, не работает теле2 и сбермобайл вобще

Гость

08:54:56 21-07-2025

Мы, конечно, можем догадываться, почему проблемы с мобильным интернетом. При обращении по телефону горячей линии абонслужбы робот отвечает, что принимаются меры для безопасности, оператор не может на это влиять. 3 июля казалось, что на 2-3 дня, видимо, какая-то оперативная информация. Но теперь приходит понимание, что если уже прошло почти 3 недели, а лучше не становится, то пусть власти нам честно скажут, что так будет до конца СВО. Тогда мы станем корректировать свои планы относительно мобильного интернета. Потому что мне, пенсионеру, заплатив 700р и не имея за это интернета, надо тогда отказываться от тарифа.

