Барнаульцы жалуются на отсутствие мобильной связи в городе
Больше всего перебоев наблюдается в центре краевой столицы
18 июля 2025, 23:10, ИА Амител
Жители Барнаула сталкиваются с проблемами с мобильной связью. Они возникают у разных операторов, преимущественно в центре города.
В частности, с проблемами столкнулись пользователи МТС – связи у них не было около пяти часов. В отсутствии связи убедились корреспонденты amic.ru. Читательница также сообщила, что на площади Октября днем не было соединения около 18:00. Такие же проблемы возникают и у абонентов "Теле2" и "Билайн".
Напомним, что с 1 по 11 июля 2025 года количество масштабных перебоев с мобильной интернет-связью в стране достигло 744, что уже выше июньского показателя на 14%. Эксперты считают, что сбои могут быть связаны с проведением СВО и атаками беспилотников на объекты в российских городах, а также с техническими сложностями.
СМИ сообщали, что проблема обсуждается в правительстве. Ожидается, что массовые отключения интернета сократят, а сами заявки на них регламентируют.
Специально тормозят Хотят тарифы приподнять. "Чтобы улучшить качество связи*
23:39:56 18-07-2025
Из серии:
"Доктор я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой А мне всё хуже и хуже "
00:25:39 19-07-2025
"Сбои". Ну конечно
06:26:41 19-07-2025
Уже недели три нет мнтернета, а деньги по тарифам платим. За что? За воздух? Перерасчёт будут?
06:50:47 19-07-2025
На потоке в районе крытого уже больше недели проблемы с мобильным интернетом
11:23:25 19-07-2025
Гость (06:50:47 19-07-2025) На потоке в районе крытого уже больше недели проблемы с моби... На Ленина от Нового рынка до Космонавтов нет мобильного интернета никакого оператора, глушат...
17:18:11 19-07-2025
Гость (11:23:25 19-07-2025) На Ленина от Нового рынка до Космонавтов нет мобильного инте... Ну не знаю, у меня некоторое время назад тоже не было. А сейчас всё работает
10:40:25 20-07-2025
Гость (11:23:25 19-07-2025) На Ленина от Нового рынка до Космонавтов нет мобильного инте... Я тоже уже какой день стала замечать что исчезает интернет от Крытого рынка до Нового рынка🤦🤦🤦
09:08:44 21-07-2025
Гость (11:23:25 19-07-2025) На Ленина от Нового рынка до Космонавтов нет мобильного инте... Живу на проспекте им. В.И.Ленина, проблем с мобильным интернетом не имею. Его нет только в учреждениях, где стоят глушилки. На улице все работает.
09:22:54 21-07-2025
Гость (09:08:44 21-07-2025) Живу на проспекте им. В.И.Ленина, проблем с мобильным интерн... В субботу в магазинчике в сталинке на пр.Ленина оплату можно было произвести только наличными из-за отсутствия интернета.
08:12:45 19-07-2025
Странно,а почему Роспотребнадзор не следит за качеством предоставляемых услуг или они имеют свою выделенную линию связи и их это не коснулось
09:12:35 21-07-2025
гость (08:12:45 19-07-2025) Странно,а почему Роспотребнадзор не следит за качеством пред... Потому что СВО
09:00:14 19-07-2025
Войдите в понимание. В Горный высокие гости едут.
11:18:19 19-07-2025
Кхм... (09:00:14 19-07-2025) Войдите в понимание. В Горный высокие гости едут.... осподи, это то тут причем... если не знаете реальных причин, то не надо постить свой поток сознания
11:18:44 19-07-2025
Кхм... (09:00:14 19-07-2025) Войдите в понимание. В Горный высокие гости едут.... Если в Горный, то МТС должен работать, как часы... Этож "карманный ОпСоС"...
17:22:57 19-07-2025
У меня вроде бы всё сегодня работает. Около недели назад ходила с подругой гулять и надо было сообщение отправить. Мы гуляли два часа, с 16~17. Отправилось оно только когда я вернулась и телефон переключился на домашний интернет.
23:07:35 19-07-2025
Позер 69 (17:22:57 19-07-2025) У меня вроде бы всё сегодня работает. Около недели назад ход... Когда пишете "у меня", пишИте где конкретно, не все здесь медиумы и экстрасенсы.
21:48:18 20-07-2025
Тоже сегодня столкнулся с такой проблемой с интернетом вообще пропал
21:58:00 20-07-2025
Вчера "полосатый" интернет, даже на саду работал (25 км от города). Сегодня до обеда было все нормально, но часов с 2 дня в центре началось не понять что... Тупление, задумывания и т.п.
08:32:41 21-07-2025
в центре, около администрации губернатора, не работает теле2 и сбермобайл вобще
08:54:56 21-07-2025
Мы, конечно, можем догадываться, почему проблемы с мобильным интернетом. При обращении по телефону горячей линии абонслужбы робот отвечает, что принимаются меры для безопасности, оператор не может на это влиять. 3 июля казалось, что на 2-3 дня, видимо, какая-то оперативная информация. Но теперь приходит понимание, что если уже прошло почти 3 недели, а лучше не становится, то пусть власти нам честно скажут, что так будет до конца СВО. Тогда мы станем корректировать свои планы относительно мобильного интернета. Потому что мне, пенсионеру, заплатив 700р и не имея за это интернета, надо тогда отказываться от тарифа.