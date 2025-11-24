Барнаульская спортсменка стала призером чемпионата России по карате

Екатерина Фурсова получила серебряную медаль на соревнованиях во Владивостоке

Чемпионка Екатерина Фурсова / Фото: "Алтайский спорт"

Во Владивостоке с 15 по 17 ноября в спорткомплексе "Олимпиец" прошел чемпионат России по киокусинкай карате (направление "синкёкусинкай"). В соревнованиях приняли участие 108 лучших бойцов из 23 субъектов Российской Федерации.

Мастер спорта из Барнаула Екатерина Фурсова смогла завоевать серебряную медаль в весовой категории до 60 килограммов, сообщает городская администрация. В командном первенстве спортсмены из Алтайского края расположились на восьмой строчке. Лидерами стали представители Новосибирской области, второе место заняла команда Москвы, а третье – каратисты из Санкт-Петербурга.