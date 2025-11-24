Барнаульская спортсменка стала призером чемпионата России по карате
Екатерина Фурсова получила серебряную медаль на соревнованиях во Владивостоке
24 ноября 2025, 16:50, ИА Амител
Чемпионка Екатерина Фурсова / Фото: "Алтайский спорт"
Во Владивостоке с 15 по 17 ноября в спорткомплексе "Олимпиец" прошел чемпионат России по киокусинкай карате (направление "синкёкусинкай"). В соревнованиях приняли участие 108 лучших бойцов из 23 субъектов Российской Федерации.
Мастер спорта из Барнаула Екатерина Фурсова смогла завоевать серебряную медаль в весовой категории до 60 килограммов, сообщает городская администрация. В командном первенстве спортсмены из Алтайского края расположились на восьмой строчке. Лидерами стали представители Новосибирской области, второе место заняла команда Москвы, а третье – каратисты из Санкт-Петербурга.
