Барнаульский радиоведущий Олег Востоков погиб на СВО

Редактор и ведущий HeartFM, известный слушателям под псевдонимом Клим Самойлов, ушел добровольцем в декабре 2025 года

27 января 2026, 16:15, ИА Амител

Олег Востоков / Фото: "Вести Алтай"
В зоне специальной военной операции погиб радиоведущий и редактор из Барнаула Олег Востоков, известный слушателям HeartFM под творческим псевдонимом Клим Самойлов. Об этом сообщили его коллеги из ГТРК "Алтай".

Олег Востоков работал на радио редактором и ведущим новостей. В декабре 2025 года он принял решение отправиться добровольцем для участия в СВО и погиб при выполнении боевой задачи.

«Коллектив ГТРК "Алтай" выражает соболезнования родным и близким Олега», – говорится в сообщении.

Прощание с Олегом Востоковым состоится в Барнауле в пятницу, 30 января, с 11:30 до 13:00 в траурном зале по адресу ул. Аносова, 8.

Барнаул СВО утраты

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

16:22:55 27-01-2026

Приятный был голос, что сейчас на радио редкость

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:01 27-01-2026

Быстро... ((

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:15 27-01-2026

За что?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:08:39 28-01-2026

Гость (16:24:15 27-01-2026) За что?... Это его желание.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:46 27-01-2026

Получается добровольцев сразу напередовую отправляют?

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:47:40 27-01-2026

Гость (16:30:46 27-01-2026) Получается добровольцев сразу напередовую отправляют?... И знаю про одного лично знакомого гражданского, привез гуманитарный груз (продукты, одежда) на склад вдали от ЛБС, и в момент разгрузки был прилет, погиб. Там много дерьма происходит со всех сторон.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:03:57 27-01-2026

Гость (16:30:46 27-01-2026) Получается добровольцев сразу напередовую отправляют?... мой родственник ушел добровольцем , месяц в учебке был и на передовую.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:37 27-01-2026

Деньги деньгами, однако жизни дороже нет ничего...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:24:06 27-01-2026

Гость (18:32:37 27-01-2026) Деньги деньгами, однако жизни дороже нет ничего...... при чем тут деньги? а родину кто защитит? нац интересы? вы странно там рассуждаете...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:07:51 27-01-2026

Гость (18:32:37 27-01-2026) Деньги деньгами, однако жизни дороже нет ничего...... самое глупое решение в жизни- это пойти на войну за деньги. должна быть выше мотивация. а деньги- это ничто. сегодня они есть, а завтра нет или вообще уже не понадобятся никогда.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:14:54 27-01-2026

Элен без ребят (20:07:51 27-01-2026) самое глупое решение в жизни- это пойти на войну за деньги. ... А самые глупые комментарии, что кто то туда из за денег пошел... И таких, все баблом измеряющих, все больше... Хотя и за деньгами кто-то пошел... Но пусть это будет на их памятниках...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:37 28-01-2026

Элен без ребят (20:07:51 27-01-2026) самое глупое решение в жизни- это пойти на войну за деньги. ... изучайте историю. всегда на войну шли за чем-то, заманивали возможностью грабить , за земли, за деньги.
на одних идейных армию не соберешь

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:08:07 28-01-2026

Гость (18:32:37 27-01-2026) Деньги деньгами, однако жизни дороже нет ничего...... как вы так можете говорить? какие там великие деньги-то особенно..?! НЕ ЗА ДЕНЬГАМИ туда идут мужики, как вы не понимаете?!

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:23:27 27-01-2026

нужны профессиональные военные. а так - в тылу в мвд работал бы

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:08:38 27-01-2026

Гость (19:23:27 27-01-2026) нужны профессиональные военные. а так - в тылу в мвд работал... Светлая память Олегу Востокову!
НО ВО ВСЕХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСПЕХ ЗА ПРОФЕССИОНАЛАМИ. Армия должна быть профессиональной. Необходимо создавать более широкую сеть военных учебных заведений, колледжей для всесторонней подготовки.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:09:11 27-01-2026

Для участия в боевых действиях мало желания, необходима соответствующая физическая форма. Если у человека нет специальных навыков, то… Моё мнение такое.

  19 Нравится
Ответить
