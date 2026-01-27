Барнаульский радиоведущий Олег Востоков погиб на СВО

Редактор и ведущий HeartFM, известный слушателям под псевдонимом Клим Самойлов, ушел добровольцем в декабре 2025 года

27 января 2026, 16:15, ИА Амител

Олег Востоков / Фото: "Вести Алтай"

В зоне специальной военной операции погиб радиоведущий и редактор из Барнаула Олег Востоков, известный слушателям HeartFM под творческим псевдонимом Клим Самойлов. Об этом сообщили его коллеги из ГТРК "Алтай".

Олег Востоков работал на радио редактором и ведущим новостей. В декабре 2025 года он принял решение отправиться добровольцем для участия в СВО и погиб при выполнении боевой задачи.

«Коллектив ГТРК "Алтай" выражает соболезнования родным и близким Олега», – говорится в сообщении.

Прощание с Олегом Востоковым состоится в Барнауле в пятницу, 30 января, с 11:30 до 13:00 в траурном зале по адресу ул. Аносова, 8.