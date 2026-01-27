Барнаульский радиоведущий Олег Востоков погиб на СВО
Редактор и ведущий HeartFM, известный слушателям под псевдонимом Клим Самойлов, ушел добровольцем в декабре 2025 года
27 января 2026, 16:15, ИА Амител
В зоне специальной военной операции погиб радиоведущий и редактор из Барнаула Олег Востоков, известный слушателям HeartFM под творческим псевдонимом Клим Самойлов. Об этом сообщили его коллеги из ГТРК "Алтай".
Олег Востоков работал на радио редактором и ведущим новостей. В декабре 2025 года он принял решение отправиться добровольцем для участия в СВО и погиб при выполнении боевой задачи.
«Коллектив ГТРК "Алтай" выражает соболезнования родным и близким Олега», – говорится в сообщении.
Прощание с Олегом Востоковым состоится в Барнауле в пятницу, 30 января, с 11:30 до 13:00 в траурном зале по адресу ул. Аносова, 8.
16:22:55 27-01-2026
Приятный был голос, что сейчас на радио редкость
16:24:01 27-01-2026
Быстро... ((
16:24:15 27-01-2026
За что?
00:08:39 28-01-2026
Гость (16:24:15 27-01-2026) За что?... Это его желание.
16:30:46 27-01-2026
Получается добровольцев сразу напередовую отправляют?
18:47:40 27-01-2026
Гость (16:30:46 27-01-2026) Получается добровольцев сразу напередовую отправляют?... И знаю про одного лично знакомого гражданского, привез гуманитарный груз (продукты, одежда) на склад вдали от ЛБС, и в момент разгрузки был прилет, погиб. Там много дерьма происходит со всех сторон.
20:03:57 27-01-2026
Гость (16:30:46 27-01-2026) Получается добровольцев сразу напередовую отправляют?... мой родственник ушел добровольцем , месяц в учебке был и на передовую.
18:32:37 27-01-2026
Деньги деньгами, однако жизни дороже нет ничего...
19:24:06 27-01-2026
Гость (18:32:37 27-01-2026) Деньги деньгами, однако жизни дороже нет ничего...... при чем тут деньги? а родину кто защитит? нац интересы? вы странно там рассуждаете...
20:07:51 27-01-2026
Гость (18:32:37 27-01-2026) Деньги деньгами, однако жизни дороже нет ничего...... самое глупое решение в жизни- это пойти на войну за деньги. должна быть выше мотивация. а деньги- это ничто. сегодня они есть, а завтра нет или вообще уже не понадобятся никогда.
22:14:54 27-01-2026
Элен без ребят (20:07:51 27-01-2026) самое глупое решение в жизни- это пойти на войну за деньги. ... А самые глупые комментарии, что кто то туда из за денег пошел... И таких, все баблом измеряющих, все больше... Хотя и за деньгами кто-то пошел... Но пусть это будет на их памятниках...
10:39:37 28-01-2026
Элен без ребят (20:07:51 27-01-2026) самое глупое решение в жизни- это пойти на войну за деньги. ... изучайте историю. всегда на войну шли за чем-то, заманивали возможностью грабить , за земли, за деньги.
на одних идейных армию не соберешь
00:08:07 28-01-2026
Гость (18:32:37 27-01-2026) Деньги деньгами, однако жизни дороже нет ничего...... как вы так можете говорить? какие там великие деньги-то особенно..?! НЕ ЗА ДЕНЬГАМИ туда идут мужики, как вы не понимаете?!
19:23:27 27-01-2026
нужны профессиональные военные. а так - в тылу в мвд работал бы
23:08:38 27-01-2026
Гость (19:23:27 27-01-2026) нужны профессиональные военные. а так - в тылу в мвд работал... Светлая память Олегу Востокову!
НО ВО ВСЕХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСПЕХ ЗА ПРОФЕССИОНАЛАМИ. Армия должна быть профессиональной. Необходимо создавать более широкую сеть военных учебных заведений, колледжей для всесторонней подготовки.
21:09:11 27-01-2026
Для участия в боевых действиях мало желания, необходима соответствующая физическая форма. Если у человека нет специальных навыков, то… Моё мнение такое.