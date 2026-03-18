Новый подтип может оставаться незамеченным при стандартных обследованиях

18 марта 2026, 11:10, ИА Амител

Японские ученые обнаружили новый опасный подтип рака крови, который плохо выявляется обычными анализами и чаще встречается у подростков и молодых людей, сообщает РИА Новости.

Речь идет о новом подтипе T-клеточного острого лимфобластного лейкоза — злокачественного заболевания крови, которое развивается из незрелых иммунных клеток. В ходе исследования более тысячи случаев T-клеточного острого лимфобластного лейкоза новый подтип выявили у 14 пациентов в возрасте от 7 до 35 лет, при этом средний возраст составил около 17 лет.Выявленный подтип отнесли к группе крайне высокого риска из-за неблагоприятных результатов лечения: наблюдалось много случаев рецидивов и летальных исходов.

Как отметил глава отдела изучения прогрессирования рака Национального онкологического центра Японии Кэнъити Есида, новый подтип может оставаться незамеченным при стандартных обследованиях, поскольку связан с редкой хромосомной перестройкой, при которой участок ДНК, регулирующий работу генов, перемещается и начинает активировать другие гены. Это приводит к агрессивному росту опухолевых клеток.

Пока неизвестно, почему этот подтип чаще встречается у подростков и молодых взрослых.

