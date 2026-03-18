Доллар может значительно подорожать к середине 2026 года

На фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть выросли уже более чем на 41%

18 марта 2026, 11:35, ИА Амител

Доллары в сейфе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Курс доллара может достичь 90 рублей уже к середине 2026 года, если мировые цены на нефть останутся высокими, а цена отсечения по нефти в бюджетном правиле будет понижена до 50 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.

Цель бюджетного правила — ослабить негативное воздействие на экономику колебаний нефтяных котировок. Власти определяют цену отсечения и ориентируются на этот показатель при планировании бюджета. При превышении ее рыночными ценами российской нефти Минфин покупает на рынке валюту в ФНБ, а если рыночная цена падает ниже цены отсечения, то Минфин продает валюту из ФНБ.Как отметил директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг, чистые покупки валюты до 30 июня будут не столь значительными — менее 1 млрд долларов в месяц. Для того чтобы показатель в 85 рублей за доллар был превышен к маю, цена российской нефти для налогообложения должна достичь и стабилизироваться на уровне 75 долларов за баррель, а цена отсечения — на отметке 50 долларов.

Старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк пояснила, что если цена отсечения на российскую нефть будет установлена на уровне около 50 долларов за баррель, а цены на нефть останутся высокими, то регулятор будет покупать валюту в рамках бюджетного правила, что повысит вероятность закрепления курса доллара в диапазоне 85–90 рублей к середине 2026 года.

Напомним, котировки нефти с 27 февраля выросли более чем на 41% на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При этом максимально нефть подскакивала 9 марта до 119,5 доллара за баррель Brent (+64,9%). Официальный курс доллара ЦБ РФ на 18 марта составил 81,91 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль может вернуться к трехзначному курсу по отношению к доллару. По мнению экспертов, ключевая причина для такого сценария — сокращение валютных интервенций Центробанка.

Комментарии 31

Гость

11:46:20 18-03-2026

По всем СМИ пошла волна про возможный будущий рост доллара.
Качают качели. Сеют панику.

Гость

11:58:18 18-03-2026

Я 4 года назад по 97 взял, поди по столько же смогу сдать. Выгодно вложил

Гость

19:35:09 18-03-2026

Гость (11:58:18 18-03-2026) Я 4 года назад по 97 взял, поди по столько же смогу сдать. В... Я в декабре 2018 года по 71 покупал перед поездкой зарубеж. Почти все не потратил тогда, картой рассчитывался.
Валяются дома... Спустя 7,5 лет могу продать на 10% дороже!

дед ворчун.

11:59:08 18-03-2026

то кричали последние лет десять, что доллар загнётся.

Гость

12:06:00 18-03-2026

дед ворчун. (11:59:08 18-03-2026) то кричали последние лет десять, что доллар загнётся. ... Да, и вообще америка якобы на гране провала. А почемуто заводы закрываются у нас (((
Нефть дешевеет - рубль дешевеет.
Нефть дорожает - рубль дешевеет.
Может уже пора искать другие причины? И они где то сверху?

Гость

12:21:38 18-03-2026

Как говорил Жванецкий: "Может в консерватории что-то не так?

Гость

12:26:02 18-03-2026

Гость (12:06:00 18-03-2026) Да, и вообще америка якобы на гране провала. А почемуто заво... Какой у тебя завод закрылся в последние 10 лет? Или ты мир-дверь-мяч?

Гость

12:38:24 18-03-2026

Гость (12:26:02 18-03-2026) Какой у тебя завод закрылся в последние 10 лет? Или ты мир-д... Завод был старый и ненужный

с сарказмом, и кисточкой.

12:42:01 18-03-2026

Гость (12:26:02 18-03-2026) Какой у тебя завод закрылся в последние 10 лет? Или ты мир-д... а завод по разливу кока колы,
а т. н. автозаводы?

Гость

13:27:34 18-03-2026

с сарказмом, и кисточкой. (12:42:01 18-03-2026) а завод по разливу кока колы,а т. н. автозаводы?... Заводы Кока-Колы льют сейчас Добрый - аналог колы. Автозаводы переданы китайцам. Больше фантазии не появилось?

наше вам, с импортозамещением.

14:07:13 18-03-2026

Гость (13:27:34 18-03-2026) Заводы Кока-Колы льют сейчас Добрый - аналог колы. Автозавод... добрые, добрые китайцы.

Гость

15:27:32 18-03-2026

Гость (13:31:00 18-03-2026) А у тебя, смотрю, давно свербит на свою страну. Так ты уезжа...
А может ты свалишь куда-нибудь? Как вы всех достали псевдопатриоты! Если у вас все западное отнять, вы же без трусов останетесь!

Кхм...

13:04:01 18-03-2026

Гость (12:26:02 18-03-2026) Какой у тебя завод закрылся в последние 10 лет? Или ты мир-д... Ну, ваш-то завод по производству параллельной реальности в интернете трудится в три смены 🤣

Гость

00:42:57 20-03-2026

Гость (12:26:02 18-03-2026) Какой у тебя завод закрылся в последние 10 лет? Или ты мир-д... БАМЗ

Гость

12:37:48 18-03-2026

Гость (12:06:00 18-03-2026) Да, и вообще америка якобы на гране провала. А почемуто заво... таки возражу, если позволите.
заводы закрыли в 90-х,
птенцы из гнезда Гайдара Чубайсовича Ельцина.
следующие, кенты Табуреткина-закрыли военные училища.
нынешние-пооткрывали ТЦ и авто центры, которые не нужны,в своём большинстве.

Musik

12:59:27 18-03-2026

Нефть подорожает, нахапаем баксов, купим Маска и поставим в администрацию АК ведущим специалистом. И будем над ним дружно стегать.

опять дали маху.

14:10:08 18-03-2026

Musik (12:59:27 18-03-2026) Нефть подорожает, нахапаем баксов, купим Маска и поставим в ... чуть-чуть подправлю.
купим МАХ..

Кхм...

13:02:13 18-03-2026

"Доллар рухнет на днях!" ("Международная панорама", 1983 год)

Гость

13:18:42 18-03-2026

Кхм... (13:02:13 18-03-2026) "Доллар рухнет на днях!" ("Международная панорама", 1983 год... Никто всерьёз коммуняк и не воспринимал. Брехали как троцкий, чуть больше 70 лет.

Гость

14:34:16 18-03-2026

Гость (13:18:42 18-03-2026) Никто всерьёз коммуняк и не воспринимал. Брехали как троцкий... А сейчас брешут, как Троцкий в кубе.

Musik

23:17:24 18-03-2026

Гость (14:34:16 18-03-2026) А сейчас брешут, как Троцкий в кубе.... На Кубе был Фидель.
Троцкий был в Мексике.

Гость

13:31:00 18-03-2026

Кхм... (13:02:13 18-03-2026) "Доллар рухнет на днях!" ("Международная панорама", 1983 год... А у тебя, смотрю, давно свербит на свою страну. Так ты уезжай на ПМЖ, в Верхнем Ларсе тебя пропустят, сможешь просрочку по тбилисским помойкам собирать.

тямы нет.

14:13:34 18-03-2026

Гость (13:31:00 18-03-2026) А у тебя, смотрю, давно свербит на свою страну. Так ты уезжа... дело не стране..
и не надо на нас гнать, мы ещё не пьяны..

Гость

15:08:09 18-03-2026

Гость (13:31:00 18-03-2026) А у тебя, смотрю, давно свербит на свою страну. Так ты уезжа...
Смотрите, депутат вылупился!

Кхм...

15:38:00 18-03-2026

Гость (13:31:00 18-03-2026) А у тебя, смотрю, давно свербит на свою страну. Так ты уезжа... Проще вас выпереть отсюда. И 140миллионов заживут спокойно.

Гость

15:53:36 18-03-2026

Кхм... (15:38:00 18-03-2026) Проще вас выпереть отсюда. И 140миллионов заживут спокойно.... А ты себя к 140 миллионам не отождествляй, ты коммуненок недодавленный. Ниче, подзакрутят гайки вы сами себя выпилите.

Холмс

15:15:35 18-03-2026

не кипяшитесь
вот фаты
нефть сегодня по 100 пролив закрыт
была по 20
пролив будет закрыт еще 10 лет
когда нефть перевалит за 500 - ФРС рухнет
и долларом подтирайтесь тогда в туалете
а для чего эти агитки - а просто для того чтоб отсрочить конец доллара и успеть втюхнуть их местным лохам
мой совет - сбрасывайте срочняком и доллары и евро и все все что связано с ФРС
у вас есть 2 недели

не Вольф Мессинг.

17:07:20 18-03-2026

Холмс (15:15:35 18-03-2026) не кипяшитесьвот фатынефть сегодня по 100 пролив зак... у вас трубка не дымит.
бросайте курить вредно.

гость

12:38:56 19-03-2026

Какой у тебя завод закрылся в последние 10 лет? Или ты мир-дверь-мяч?

Они все закрылись раньше. В 90-ых.

Федя Блинчиков

05:30:41 20-03-2026

А помнишь была 88 статья до растрела, а пятнашку только в путь могли нарисовать. Скоренько границы закрыть гайки закрутить и строем вперёд к победе!! Шаг влево вправо попытка к бегству, прыжок на месте провокация. Вот время то золотое,когда вернётся?👀Всем тепла и здоровья!!👣👣

Гость

11:05:39 20-03-2026

Федя Блинчиков (05:30:41 20-03-2026) А помнишь была 88 статья до растрела, а пятнашку только в пу... вот и сейчас маразматики мечтают вернуться в сысысыр и весело проводить время в очередях за всем необходимым.

