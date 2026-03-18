Доллар может значительно подорожать к середине 2026 года
На фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть выросли уже более чем на 41%
18 марта 2026, 11:35, ИА Амител
Курс доллара может достичь 90 рублей уже к середине 2026 года, если мировые цены на нефть останутся высокими, а цена отсечения по нефти в бюджетном правиле будет понижена до 50 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.
Цель бюджетного правила — ослабить негативное воздействие на экономику колебаний нефтяных котировок. Власти определяют цену отсечения и ориентируются на этот показатель при планировании бюджета. При превышении ее рыночными ценами российской нефти Минфин покупает на рынке валюту в ФНБ, а если рыночная цена падает ниже цены отсечения, то Минфин продает валюту из ФНБ.Как отметил директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг, чистые покупки валюты до 30 июня будут не столь значительными — менее 1 млрд долларов в месяц. Для того чтобы показатель в 85 рублей за доллар был превышен к маю, цена российской нефти для налогообложения должна достичь и стабилизироваться на уровне 75 долларов за баррель, а цена отсечения — на отметке 50 долларов.
Старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк пояснила, что если цена отсечения на российскую нефть будет установлена на уровне около 50 долларов за баррель, а цены на нефть останутся высокими, то регулятор будет покупать валюту в рамках бюджетного правила, что повысит вероятность закрепления курса доллара в диапазоне 85–90 рублей к середине 2026 года.
Напомним, котировки нефти с 27 февраля выросли более чем на 41% на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При этом максимально нефть подскакивала 9 марта до 119,5 доллара за баррель Brent (+64,9%). Официальный курс доллара ЦБ РФ на 18 марта составил 81,91 рубля.
Ранее сообщалось, что рубль может вернуться к трехзначному курсу по отношению к доллару. По мнению экспертов, ключевая причина для такого сценария — сокращение валютных интервенций Центробанка.
11:46:20 18-03-2026
По всем СМИ пошла волна про возможный будущий рост доллара.
Качают качели. Сеют панику.
11:58:18 18-03-2026
Я 4 года назад по 97 взял, поди по столько же смогу сдать. Выгодно вложил
19:35:09 18-03-2026
Гость (11:58:18 18-03-2026) Я 4 года назад по 97 взял, поди по столько же смогу сдать. В... Я в декабре 2018 года по 71 покупал перед поездкой зарубеж. Почти все не потратил тогда, картой рассчитывался.
Валяются дома... Спустя 7,5 лет могу продать на 10% дороже!
11:59:08 18-03-2026
то кричали последние лет десять, что доллар загнётся.
12:06:00 18-03-2026
дед ворчун. (11:59:08 18-03-2026) то кричали последние лет десять, что доллар загнётся. ... Да, и вообще америка якобы на гране провала. А почемуто заводы закрываются у нас (((
Нефть дешевеет - рубль дешевеет.
Нефть дорожает - рубль дешевеет.
Может уже пора искать другие причины? И они где то сверху?
12:21:38 18-03-2026
Как говорил Жванецкий: "Может в консерватории что-то не так?
12:26:02 18-03-2026
Гость (12:06:00 18-03-2026) Да, и вообще америка якобы на гране провала. А почемуто заво... Какой у тебя завод закрылся в последние 10 лет? Или ты мир-дверь-мяч?
12:38:24 18-03-2026
Гость (12:26:02 18-03-2026) Какой у тебя завод закрылся в последние 10 лет? Или ты мир-д... Завод был старый и ненужный
12:42:01 18-03-2026
Гость (12:26:02 18-03-2026) Какой у тебя завод закрылся в последние 10 лет? Или ты мир-д... а завод по разливу кока колы,
а т. н. автозаводы?
13:27:34 18-03-2026
с сарказмом, и кисточкой. (12:42:01 18-03-2026) а завод по разливу кока колы,а т. н. автозаводы?... Заводы Кока-Колы льют сейчас Добрый - аналог колы. Автозаводы переданы китайцам. Больше фантазии не появилось?
14:07:13 18-03-2026
Гость (13:27:34 18-03-2026) Заводы Кока-Колы льют сейчас Добрый - аналог колы. Автозавод... добрые, добрые китайцы.
15:27:32 18-03-2026
А может ты свалишь куда-нибудь? Как вы всех достали псевдопатриоты! Если у вас все западное отнять, вы же без трусов останетесь!
13:04:01 18-03-2026
Гость (12:26:02 18-03-2026) Какой у тебя завод закрылся в последние 10 лет? Или ты мир-д... Ну, ваш-то завод по производству параллельной реальности в интернете трудится в три смены 🤣
00:42:57 20-03-2026
Гость (12:26:02 18-03-2026) Какой у тебя завод закрылся в последние 10 лет? Или ты мир-д... БАМЗ
12:37:48 18-03-2026
Гость (12:06:00 18-03-2026) Да, и вообще америка якобы на гране провала. А почемуто заво... таки возражу, если позволите.
заводы закрыли в 90-х,
птенцы из гнезда Гайдара Чубайсовича Ельцина.
следующие, кенты Табуреткина-закрыли военные училища.
нынешние-пооткрывали ТЦ и авто центры, которые не нужны,в своём большинстве.
12:59:27 18-03-2026
Нефть подорожает, нахапаем баксов, купим Маска и поставим в администрацию АК ведущим специалистом. И будем над ним дружно стегать.
14:10:08 18-03-2026
Musik (12:59:27 18-03-2026) Нефть подорожает, нахапаем баксов, купим Маска и поставим в ... чуть-чуть подправлю.
купим МАХ..
13:02:13 18-03-2026
"Доллар рухнет на днях!" ("Международная панорама", 1983 год)
13:18:42 18-03-2026
Кхм... (13:02:13 18-03-2026) "Доллар рухнет на днях!" ("Международная панорама", 1983 год... Никто всерьёз коммуняк и не воспринимал. Брехали как троцкий, чуть больше 70 лет.
14:34:16 18-03-2026
Гость (13:18:42 18-03-2026) Никто всерьёз коммуняк и не воспринимал. Брехали как троцкий... А сейчас брешут, как Троцкий в кубе.
23:17:24 18-03-2026
Гость (14:34:16 18-03-2026) А сейчас брешут, как Троцкий в кубе.... На Кубе был Фидель.
Троцкий был в Мексике.
15:15:35 18-03-2026
12:38:56 19-03-2026
Какой у тебя завод закрылся в последние 10 лет? Или ты мир-дверь-мяч?
Они все закрылись раньше. В 90-ых.
05:30:41 20-03-2026
А помнишь была 88 статья до растрела, а пятнашку только в путь могли нарисовать. Скоренько границы закрыть гайки закрутить и строем вперёд к победе!! Шаг влево вправо попытка к бегству, прыжок на месте провокация. Вот время то золотое,когда вернётся?👀Всем тепла и здоровья!!👣👣
11:05:39 20-03-2026
Федя Блинчиков (05:30:41 20-03-2026) А помнишь была 88 статья до растрела, а пятнашку только в пу... вот и сейчас маразматики мечтают вернуться в сысысыр и весело проводить время в очередях за всем необходимым.