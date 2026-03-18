Доллар может значительно подорожать к середине 2026 года

На фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть выросли уже более чем на 41%

18 марта 2026, 11:35, ИА Амител

Доллары в сейфе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Курс доллара может достичь 90 рублей уже к середине 2026 года, если мировые цены на нефть останутся высокими, а цена отсечения по нефти в бюджетном правиле будет понижена до 50 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.

Цель бюджетного правила — ослабить негативное воздействие на экономику колебаний нефтяных котировок. Власти определяют цену отсечения и ориентируются на этот показатель при планировании бюджета. При превышении ее рыночными ценами российской нефти Минфин покупает на рынке валюту в ФНБ, а если рыночная цена падает ниже цены отсечения, то Минфин продает валюту из ФНБ.Как отметил директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг, чистые покупки валюты до 30 июня будут не столь значительными — менее 1 млрд долларов в месяц. Для того чтобы показатель в 85 рублей за доллар был превышен к маю, цена российской нефти для налогообложения должна достичь и стабилизироваться на уровне 75 долларов за баррель, а цена отсечения — на отметке 50 долларов.

Старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк пояснила, что если цена отсечения на российскую нефть будет установлена на уровне около 50 долларов за баррель, а цены на нефть останутся высокими, то регулятор будет покупать валюту в рамках бюджетного правила, что повысит вероятность закрепления курса доллара в диапазоне 85–90 рублей к середине 2026 года.

Напомним, котировки нефти с 27 февраля выросли более чем на 41% на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При этом максимально нефть подскакивала 9 марта до 119,5 доллара за баррель Brent (+64,9%). Официальный курс доллара ЦБ РФ на 18 марта составил 81,91 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль может вернуться к трехзначному курсу по отношению к доллару. По мнению экспертов, ключевая причина для такого сценария — сокращение валютных интервенций Центробанка.