Воздухоплаватели Ярцевы установили рекорд в Барнауле, пролетев 183 км на воздушном шаре

Семейной паре удалось подняться на высоту около 2000 метров

18 марта 2026, 11:27, ИА Амител

Иван и Наталья Ярцевы / Фото: стоп-кадр с видео "Взлет Алтай"

Воздухоплаватели из Барнаула Иван и Наталья Ярцевы установили рекорд Алтайского края: на воздушном шаре они преодолели дистанцию 183 км за 6 часов 16 минут, сообщает программа "Вести Алтай".

Полет начался в краевой столице при благоприятных погодных условиях. Участникам удалось подняться на высоту около 2000 метров и двигаться со скоростью порядка 40 км/ч.

Чтобы удерживать необходимую высоту в течение всего полета, команде потребовалось израсходовать почти 220 литров топлива. Сейчас Иван и Наталья готовятся к предстоящему чемпионату России по воздухоплавательному спорту — он состоится летом в Псковской области.

К слову, ранее эта пара уже вписала себя в историю местных воздухоплавателей. Ярцевы первыми перелетели лес между Барнаулом и Бийском, затратив на весь путь четыре с половиной часа.