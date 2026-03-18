Воздухоплаватели Ярцевы установили рекорд в Барнауле, пролетев 183 км на воздушном шаре
Семейной паре удалось подняться на высоту около 2000 метров
18 марта 2026, 11:27, ИА Амител
Воздухоплаватели из Барнаула Иван и Наталья Ярцевы установили рекорд Алтайского края: на воздушном шаре они преодолели дистанцию 183 км за 6 часов 16 минут, сообщает программа "Вести Алтай".
Полет начался в краевой столице при благоприятных погодных условиях. Участникам удалось подняться на высоту около 2000 метров и двигаться со скоростью порядка 40 км/ч.
Чтобы удерживать необходимую высоту в течение всего полета, команде потребовалось израсходовать почти 220 литров топлива. Сейчас Иван и Наталья готовятся к предстоящему чемпионату России по воздухоплавательному спорту — он состоится летом в Псковской области.
К слову, ранее эта пара уже вписала себя в историю местных воздухоплавателей. Ярцевы первыми перелетели лес между Барнаулом и Бийском, затратив на весь путь четыре с половиной часа.
12:10:11 18-03-2026
Акромя Ивана и Натальи Ярцевых воздухоплаватели в Алтайской крае есть?
12:37:32 18-03-2026
Разоблачитель (12:10:11 18-03-2026) Акромя Ивана и Натальи Ярцевых воздухоплаватели в Алтайской... Целая краевая федерация с президентом в наличии.
13:21:42 18-03-2026
ДМВ (12:37:32 18-03-2026) Целая краевая федерация с президентом в наличии.... Ну кто бы сомневался то!
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНОГО СПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ"
Президент Ярцев Иван Иванович
А еще воздухоплаватели есть?
14:42:12 18-03-2026
Гость (13:21:42 18-03-2026) Ну кто бы сомневался то!РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ... Верёвкина, Корзинкина, Пропанов, Шаров, Мешков- Песков и др.