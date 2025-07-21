Как программа "Сделано в России" поможет алтайским предприятиям после расширения?
За прошлый год подобную продукцию приобрели три миллиона розничных покупателей
21 июля 2025, 09:15, ИА Амител
Перечень компаний с правом участия в программе "Сделано в России" расширили. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, теперь к ним добавились IT-сфера, креативные индустрии, ювелирное производство и услуги. Кроме того, срок действия сертификата увеличили до трех лет.
"Сделано в России" – это бренд, под которым продукция производителей будет реализовываться и в РФ, и за рубежом. Потребителю легко определить такие товары по изображению "птички" в цветах российского триколора – она подтверждает качество продукта.
Пресс-секретарь Министерства экономического развития региона Оксана Васильева отмечает, что благодаря этой программе российские предприятия могут представлять свои товары на крупнейших международных фестивалях и выставках, знакомить с ней иностранных потребителей, находить новых партнеров и расширять географию продаж. Кроме того, проект активно продвигает отечественную продукцию через национальные магазины на крупных зарубежных маркетплейсах.
Для участия требуется пройти бесплатную добровольную сертификацию. В Алтайском крае к программе "Сделано в России" присоединились уже 30 компаний, причем 15 сертификатов – только за июнь. Например, на Алтае недавно "птичку" на продукцию для здорового питания получила фирма "Алтея", а "Русан Экспорт" – на рапсовое масло. Бийская компания "Специалист" под знаком "Сделано в России" теперь будет выпускать масла холодного отжима. Как отмечает руководство, сертификат должен помочь продвинуться в экспортном направлении.
"У нас активно развивается экспортное направление. Мы более 30 лет на рынке, и из них лет 20 точно мы отгружаем в страны Европейского союза. Понятно, что в связи с текущей обстановкой с некоторыми нашими партнерами возникли сложности, но мы это направление развиваем. Мы вообще в целом всегда активно участвуем в любых национальных, федеральных программах, используем каждую возможность. Тем более здесь поддержка российского бренда – почему бы нет?" – заявила директор по маркетингу Валерия Гольцова.
Отметим, ранее глава Российского экспортного центра Вероника Никишина заявляла, что за прошлый год российскую продукцию на площадках "Сделано в России" приобрели три миллиона розничных покупателей.
09:23:57 21-07-2025
Когда у импортозамещателей харя треснет т от наживы?
От непрокисающей кислосолочки, не плесневеющих сыров, колбас без мяса, растворяются в киипятке окорочка...
10:07:37 21-07-2025
Гость (09:23:57 21-07-2025) Когда у импортозамещателей харя треснет т от наживы?От н... Ты говно не покупай и будет тебе счастье. А то сами себе злобные Буратины, а виноваты им мифические импортозамещатели. Тебе, дураку, уже наглядно показали, что Запад может по щелчку пальцев перекрывать товаропотоки. Была Виза и Мастеркард - и нету. Были салоны Мерседеса и БМВ - и раз их нету.
09:31:47 21-07-2025
мангу и папайю от фермера где купить можно?
09:36:24 21-07-2025
Гость (09:31:47 21-07-2025) мангу и папайю от фермера где купить можно?... в МариеРА.
там есть фсё!
10:09:29 21-07-2025
Musik (09:36:24 21-07-2025) в МариеРА.там есть фсё!... я думал, там только брюквенный фреш
10:08:43 21-07-2025
Гость (09:31:47 21-07-2025) мангу и папайю от фермера где купить можно?... А зачем тебе манго и папайя? Ешь репу альденто и запивай березовым фрешем.
10:52:38 22-07-2025
А гвозди уже в России научились делать?