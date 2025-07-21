Как программа "Сделано в России" поможет алтайским предприятиям после расширения?

За прошлый год подобную продукцию приобрели три миллиона розничных покупателей

21 июля 2025, 09:15, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Перечень компаний с правом участия в программе "Сделано в России" расширили. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, теперь к ним добавились IT-сфера, креативные индустрии, ювелирное производство и услуги. Кроме того, срок действия сертификата увеличили до трех лет.

"Сделано в России" – это бренд, под которым продукция производителей будет реализовываться и в РФ, и за рубежом. Потребителю легко определить такие товары по изображению "птички" в цветах российского триколора – она подтверждает качество продукта.

Пресс-секретарь Министерства экономического развития региона Оксана Васильева отмечает, что благодаря этой программе российские предприятия могут представлять свои товары на крупнейших международных фестивалях и выставках, знакомить с ней иностранных потребителей, находить новых партнеров и расширять географию продаж. Кроме того, проект активно продвигает отечественную продукцию через национальные магазины на крупных зарубежных маркетплейсах.

Для участия требуется пройти бесплатную добровольную сертификацию. В Алтайском крае к программе "Сделано в России" присоединились уже 30 компаний, причем 15 сертификатов – только за июнь. Например, на Алтае недавно "птичку" на продукцию для здорового питания получила фирма "Алтея", а "Русан Экспорт" – на рапсовое масло. Бийская компания "Специалист" под знаком "Сделано в России" теперь будет выпускать масла холодного отжима. Как отмечает руководство, сертификат должен помочь продвинуться в экспортном направлении.

"У нас активно развивается экспортное направление. Мы более 30 лет на рынке, и из них лет 20 точно мы отгружаем в страны Европейского союза. Понятно, что в связи с текущей обстановкой с некоторыми нашими партнерами возникли сложности, но мы это направление развиваем. Мы вообще в целом всегда активно участвуем в любых национальных, федеральных программах, используем каждую возможность. Тем более здесь поддержка российского бренда – почему бы нет?" – заявила директор по маркетингу Валерия Гольцова.

Отметим, ранее глава Российского экспортного центра Вероника Никишина заявляла, что за прошлый год российскую продукцию на площадках "Сделано в России" приобрели три миллиона розничных покупателей.