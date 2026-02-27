Барнаульский завод пищевого машиностроения улучшит производительность

Предприятие присоединилось к федпроекту "Производительность труда"

27 февраля 2026, 13:00, ИА Амител

Стартовое совещание / Фото: КАУ АЦКР

ООО "Завод пищевого машиностроения" начал работу в рамках федерального проекта "Производительность труда", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". На предприятии прошло стартовое совещание.

Зачем нужно участвовать?

Компания рассчитывает пересмотреть внутренние процессы, усилить управленческие решения и повысить конкурентоспособность на рынке.

Внедрение современных подходов к управлению и организации труда позволит сократить лишние затраты и увеличить объем выпуска. Дополнительным инструментом станет обучение сотрудников на цифровой платформе производительность.рф, что позволит шире распространить принципы бережливого производства и повысить квалификацию специалистов.

Для этого эксперты Регионального центра компетенций совместно с рабочей группой завода проведут детальный анализ текущих показателей, изучат производственные цепочки, определят проблемные участки и предложат меры для их устранения.

Решение об участии в проекте носит стратегический характер, подчеркнул директор завода Александр Крюков.

«Сегодня рынок и растущая конкуренция требуют от нас решительных действий для повышения эффективности. Текущие показатели не соответствуют современным вызовам, и без системных изменений существует риск потерять завоеванные позиции», — сказал Александр Крюков.

По его словам, участие в федеральной программе дает предприятию методическую поддержку для глубокой трансформации производственных процессов. Руководитель добавил, что внедрение принципов бережливого производства позволит сократить потери и обеспечить устойчивый рост показателей, и откладывать такие шаги компания больше не планирует.

Как проект работает в регионе?

Как ранее сообщал amic.ru, к федпроекту присоединяются не только промышленные предприятия, но и объекты санаторно-курортной сферы. Так, недавно улучшать производительность начал санаторий "Сосновый бор".

На установочном совещании команда определила приоритетные направления работы, согласовала этапы внедрения инструментов бережливого производства и наметила меры по повышению качества услуг. Руководство здравницы планирует провести комплексную ревизию внутренних процессов, выявить слабые звенья и закрепить обновленные стандарты в повседневной практике.

Ранее положительный эффект от внедрения таких решений продемонстрировал санаторий "Алтай" (Алтай-West). После пересмотра рабочих процессов там сократили время ожидания на ресепшен и ускорили оформление гостей. В "Беловодье" подобные изменения позволили улучшить систему уборки номерного фонда и повысить согласованность действий сотрудников.

А предприятие "Горизонт" уже перешло к расширению бережливых инструментов на новых участках. После успешной отработки эталонного потока по изготовлению колбасной продукции компания начала тиражировать практику на другие подразделения. В планах — поэтапный рост ключевых показателей к 2028 году.