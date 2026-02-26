Санаторий "Сосновый бор" повысит эффективность обслуживания гостей

Работу начали в рамках федпроекта "Производительность труда"

26 февраля 2026, 14:00, ИА Амител

Стартовое совещание в санатории "Сосновый бор" / Фото: КАУ АЦКР

Санаторий Сосновый бор" начал работу в рамках федерального проекта "Производительность труда", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". На стартовой встрече обсудили ключевые цели, этапы внедрения инструментов бережливого производства и современные подходы к улучшению оказания услуг.

Какие задачи ставит здравница?

Для санатория участие в проекте — важный шаг в развитии. Руководство рассчитывает системно проанализировать действующие процессы, выявить проблемные участки и внедрить новые стандарты работы.

Проект направлен на повышение результативности, улучшение сервиса и формирование более комфортной среды для отдыхающих. Экспертную и методическую поддержку на всех этапах оказывает Региональный центр компетенций.

Генеральный директор санатория Иван Минаков подчеркнул, что присоединение к проекту стало продуманным решением.

«Вступление санатория "Сосновый бор" в проект "Производительность труда" — осознанный шаг на пути к устойчивому развитию. Мы стремимся не просто сохранять высокие стандарты оздоровления и сервиса, но и повышать эффективность работы: оптимизировать процессы, сокращать издержки без ущерба для качества, внедрять лучшие практики бережливого производства», — пояснил директор.

И выразил уверенность, что проект поможет вывести здравницу на новый уровень конкурентоспособности и позволит еще внимательнее заботиться о гостях.

Какие изменения планируют внедрить?

В рамках проекта специалисты проведут детальный разбор текущих операций. Команда определит узкие места, пересмотрит порядок взаимодействия подразделений и внедрит новые регламенты. Сотрудники пройдут обучение, в том числе на цифровой платформе производительность.рф.

Комплекс мер предполагает не разовую корректировку, а последовательную трансформацию всей системы управления. В санатории рассчитывают, что такой подход позволит ускорить обслуживание, снизить издержки и сохранить высокий уровень качества медицинских и гостиничных услуг.

Как ранее сообщал amic.ru, федпроект постепенно охватывает все больше туристических и оздоровительных объектов Алтайского края. Так, санаторий "Родник Алтая" проанализировал процесс регистрации гостей, работу медкабинетов и организацию питания. Специалисты выявили очереди при заселении и избыточные потери в службе питания.

После корректировки процессов санаторий сократил время обслуживания каждого отдыхающего, уменьшил скопление людей на этапе оформления и увеличил количество проводимых процедур. В числе результатов — оптимизация штата и высвобождение десяти рабочих единиц.

Санаторий "Алтай" (Алтай-West) также применил инструменты бережливого производства. Там сократили очереди на ресепшен и ускорили оформление гостей. А в "Беловодье" благодаря новым подходам улучшили качество уборки номеров и повысили организованность работы персонала.