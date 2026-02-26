Санаторий "Сосновый бор" повысит эффективность обслуживания гостей
Работу начали в рамках федпроекта "Производительность труда"
26 февраля 2026, 14:00, ИА Амител
Санаторий Сосновый бор" начал работу в рамках федерального проекта "Производительность труда", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". На стартовой встрече обсудили ключевые цели, этапы внедрения инструментов бережливого производства и современные подходы к улучшению оказания услуг.
Какие задачи ставит здравница?
Для санатория участие в проекте — важный шаг в развитии. Руководство рассчитывает системно проанализировать действующие процессы, выявить проблемные участки и внедрить новые стандарты работы.
Проект направлен на повышение результативности, улучшение сервиса и формирование более комфортной среды для отдыхающих. Экспертную и методическую поддержку на всех этапах оказывает Региональный центр компетенций.
Генеральный директор санатория Иван Минаков подчеркнул, что присоединение к проекту стало продуманным решением.
«Вступление санатория "Сосновый бор" в проект "Производительность труда" — осознанный шаг на пути к устойчивому развитию. Мы стремимся не просто сохранять высокие стандарты оздоровления и сервиса, но и повышать эффективность работы: оптимизировать процессы, сокращать издержки без ущерба для качества, внедрять лучшие практики бережливого производства», — пояснил директор.
И выразил уверенность, что проект поможет вывести здравницу на новый уровень конкурентоспособности и позволит еще внимательнее заботиться о гостях.
Какие изменения планируют внедрить?
В рамках проекта специалисты проведут детальный разбор текущих операций. Команда определит узкие места, пересмотрит порядок взаимодействия подразделений и внедрит новые регламенты. Сотрудники пройдут обучение, в том числе на цифровой платформе производительность.рф.
Комплекс мер предполагает не разовую корректировку, а последовательную трансформацию всей системы управления. В санатории рассчитывают, что такой подход позволит ускорить обслуживание, снизить издержки и сохранить высокий уровень качества медицинских и гостиничных услуг.
Как ранее сообщал amic.ru, федпроект постепенно охватывает все больше туристических и оздоровительных объектов Алтайского края. Так, санаторий "Родник Алтая" проанализировал процесс регистрации гостей, работу медкабинетов и организацию питания. Специалисты выявили очереди при заселении и избыточные потери в службе питания.
После корректировки процессов санаторий сократил время обслуживания каждого отдыхающего, уменьшил скопление людей на этапе оформления и увеличил количество проводимых процедур. В числе результатов — оптимизация штата и высвобождение десяти рабочих единиц.
Санаторий "Алтай" (Алтай-West) также применил инструменты бережливого производства. Там сократили очереди на ресепшен и ускорили оформление гостей. А в "Беловодье" благодаря новым подходам улучшили качество уборки номеров и повысили организованность работы персонала.
14:27:47 26-02-2026
Молодцы...
Еще плесень в санузлах убрать и будет супер
18:09:38 26-02-2026
Гость (14:27:47 26-02-2026) Молодцы...Еще плесень в санузлах убрать и будет супер... Десять человек сократили, не начальство же, туалеты теперь мыть самим посетителям?
14:37:37 26-02-2026
Самый любимый санаторий!
Все душевно, по домашнему и в тоже время современно.
Сказка релакса и восстановления здоровья!
Новость о том, что в санатории станет еще комфортнее только радует!
Молодцы!
16:14:00 26-02-2026
Пусть вернут возможность отдыха инвалидам по соц.путевкам! Несколько лет назад так было, а потом...все.Как и другие известные санатории в Алтайском крае, Сосновый бор тоже прекратил обслуживать льготные путевки. В итоге в крае много хороших санаториев, но инвалидам они не доступны. Плохое финансирование...А люди в чем виноваты? Властям крае давно надо обратить внимание на эту проблему, но не досуг видимо....
10:55:38 27-02-2026
Гость (16:14:00 26-02-2026) Пусть вернут возможность отдыха инвалидам по соц.путевкам! Н... Любой каприз за ваши деньги. Кто будет оплачивать проживание инвалидов?
17:35:15 26-02-2026
Замечательный санаторий, но есть большой минус, из-за которого больше не поеду - детский лагерь на территории. Была летом - то у них какая-то игра - носятся толпами по территории, под ноги не смотрят и что-то ищут, то дискотека , время 22 часа- внучка спать хочет, плачет : выключи музыку, в последний день заезда угомонились к часу ночи. А во всем остальном замечательно - природа великолепная, персонал приветливый, кормят хорошо.
18:34:24 26-02-2026
А еще мне в тексте очень понравился пример участия белокурихинского санатория Родник Алтая в этой замечательной программе Производительность труда) значит, люди, потратив уйму человеко-часов и государственных фондовых денег, пришли к простой мысли вырезать 10 штатных единиц! Вуаля!