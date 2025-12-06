СМИ: Организатор "аферы Долиной" скрывается за границей

Сообщается, что мошенник сбежал из России, когда его подельников уже поймали и судили

06 декабря 2025, 09:02, ИА Амител

Лариса Долина / Кадр из программы "Пусть говорят" на Первом канале

Главный организатор аферы, в результате которой Лариса Долина лишилась недвижимости, покинул страну.

Как стало известно Telegram-каналу "112", инициатор обмана, жертвой которого стала Лариса Долина, успел покинуть пределы России до вынесения приговора его сообщникам. Участники преступной группы получили тюремные сроки от четырех до семи лет, в то время как вдохновитель аферы сумел избежать наказания. По имеющейся информации, в настоящее время ведутся мероприятия по его возвращению на территорию РФ.

В период с апреля по июль 2024 года злоумышленники, представляясь сотрудниками ФСБ, вынудили известную певицу продать свою квартиру под предлогом участия в некой "специальной операции". В результате этих действий артистка потеряла более 317 миллионов рублей. После продажи недвижимости последовала череда неприятностей и судебных разбирательств.

Покупательница спорной квартиры, Полина Лурье, настаивает на законности сделки и требует возврата жилья. Сама артистка пытается найти компромиссные решения, в частности, предлагала вариант выплаты суммы долга частями. Однако предложенная Ларисой Александровной схема рассрочки не устроила Полину Лурье.