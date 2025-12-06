НОВОСТИПроисшествия

СМИ: Организатор "аферы Долиной" скрывается за границей

Сообщается, что мошенник сбежал из России, когда его подельников уже поймали и судили

06 декабря 2025, 09:02, ИА Амител

Лариса Долина / Кадр из программы "Пусть говорят" на Первом канале
Лариса Долина / Кадр из программы "Пусть говорят" на Первом канале

Главный организатор аферы, в результате которой Лариса Долина лишилась недвижимости, покинул страну.

Как стало известно Telegram-каналу "112", инициатор обмана, жертвой которого стала Лариса Долина, успел покинуть пределы России до вынесения приговора его сообщникам. Участники преступной группы получили тюремные сроки от четырех до семи лет, в то время как вдохновитель аферы сумел избежать наказания. По имеющейся информации, в настоящее время ведутся мероприятия по его возвращению на территорию РФ.

В период с апреля по июль 2024 года злоумышленники, представляясь сотрудниками ФСБ, вынудили известную певицу продать свою квартиру под предлогом участия в некой "специальной операции". В результате этих действий артистка потеряла более 317 миллионов рублей. После продажи недвижимости последовала череда неприятностей и судебных разбирательств.

Покупательница спорной квартиры, Полина Лурье, настаивает на законности сделки и требует возврата жилья. Сама артистка пытается найти компромиссные решения, в частности, предлагала вариант выплаты суммы долга частями. Однако предложенная Ларисой Александровной схема рассрочки не устроила Полину Лурье.

Гость

09:08:36 06-12-2025

Странно, везде говорят, что этот украинские мошенники всех обманывают. А подробности читать начинаешь , всё наши соотечественники

Гость

11:00:48 06-12-2025

Гость (09:08:36 06-12-2025) Странно, везде говорят, что этот украинские мошенники всех о... Подавляющая часть мошенников - с Украины.
Там это неофициальный государственный сектор экономики, молодежь, работающая в колл-центрах, имеет бронь от мобилизации.
Вчера мне звонил мошенник с явным украинским "шоканьем" и "гхэканьем". Мол, доставка пришла с маркетплейса, код назвать надо. Вот только он назвал вымышленное ФИО, под которыми я с год назад представлялся другим мошенникам, тратил их время. А с номера звонил с Питерского, только это ничего не значит, через прокси, через сим-боксы они работают, которые местные дурачки у себя дома устанавливают за небольшую оплату.

Гость

12:31:29 07-12-2025

Гость (11:00:48 06-12-2025) Подавляющая часть мошенников - с Украины.Там это неофици... два раза в жизни сталкивался с мошенниками и оба раза это были зеки из наших исправительных колоний, ни разу из Украины не звонили

Гость

11:38:37 06-12-2025

Везде,всех и всё?????Действительно странно ))

.....

10:13:27 06-12-2025

Сбежал за границу... Типа концы в воду... Шкандаль...

Гость

10:59:06 06-12-2025

Если суд вынес решение не возвращать деньги покупателю, то и не надо возвращать, а Лурье начинает отказаться от предложения Долиной по возврату денег частями, пусть тогда вообще идёт лесом.

гость

13:32:20 06-12-2025

Гость (10:59:06 06-12-2025) Если суд вынес решение не возвращать деньги покупателю, то и... Ну а завтра так же суд вынесет не возвращать деньги за купленный воздух и пойдешь лесом

Гость

14:27:52 06-12-2025

Гость (10:59:06 06-12-2025) Если суд вынес решение не возвращать деньги покупателю, то и... Лурье права, что не соглашается на 3 года. Подумайте сами цена квартиры в 2024 г и цена квартиры теперь уже наверное в 2026 г, чтобы не остаться в минусе надо требовать квартиру, а не деньги

Гость

15:23:50 06-12-2025

Гость (10:59:06 06-12-2025) Если суд вынес решение не возвращать деньги покупателю, то и... Как это Лурье забыла спросить мнение такого грамотного и авторитетного человека?

Musik

11:09:00 06-12-2025

Пытается найти компромиссное решение. Милота.

Гость

14:08:44 06-12-2025

Дорогая редакция, а чего это Долина значит у вас Лариса Александровна, а Лурье просто Полина??? Старуха облажалась сама, верни квартиру или деньги!

Гость

14:41:30 06-12-2025

"артистка потеряла более 317 миллионов рублей".
Это не так, недалекие писатели задвоили ущерб.
Типа квартира стоила 115 млн, ее потеряла.
Деньги за квартиру отдала 115 млн, потеряла. Итого 230 млн.
Плюс прочее. Итого 317. По факту много меньше.

Гость

16:32:37 06-12-2025

Сара Кудельман должна окончить свои дни в одиночестве и нищете, в коммуналке на 20 хозяев.

Гость

17:17:08 06-12-2025

Гость (16:32:37 06-12-2025) Сара Кудельман должна окончить свои дни в одиночестве и нище...
Лучше в доме с желтыми стенами...

Гость

18:34:51 06-12-2025

Гость (16:32:37 06-12-2025) Сара Кудельман должна окончить свои дни в одиночестве и нище... А "коммунальщикам" это зачем?

Гость

23:30:39 07-12-2025

С паршивой овцы хоть шерсти клок. (с) Надо соглашаться.

