НОВОСТИОбщество

Отопления нет с двух часов ночи. В поселке Сибирская Долина пропало электричество

Причины перебоев не уточняются

16 января 2026, 08:48, ИА Амител

Нет света / Свечи / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Нет света / Свечи / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жители поселка Сибирская Долина сообщили об отключении электроэнергии в ночь на 16 января. Информацией поделились подписчики телеканала "Катунь 24".

По словам местной жительницы, электричества нет с двух часов ночи. «С 2 часов ночи нету, из-за этого отопления нет», – рассказала она. Отсутствие электроснабжения привело к остановке систем отопления в некоторых домах.

Кроме того, сообщается об отключении электроэнергии в одном из микрорайонов в Тальменке. Причины перебоев и сроки восстановления электроснабжения на момент публикации не уточняются.

Напомним, утром 15 января мэр Рубцовска Игорь Башмаков сообщил о прорыве на теплосети в районе дома № 53 на улице Гвардейской. На данный момент работы по ликвидации аварии завершены. За ситуацией также следит прокуратура Алтайского края.

Барнаул отопление
Читайте также в сюжете: Аномальные морозы в Алтайском крае

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

09:04:34 16-01-2026

печи и камины зря не ставят
теперь в окно буржуйку

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:10:10 16-01-2026

смотри что бы Вам не пришлось буржуйку ставить

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:50 16-01-2026

Тарифы в два раза увеличили.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:01 16-01-2026

печку обязательно в доме надо иметь. Электро -не надежно а газ сжижается в трубах при температурах ниже 48 градусов

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:33 16-01-2026

Гость (09:47:01 16-01-2026) печку обязательно в доме надо иметь. Электро -не надежно а г... Природный газ сжижается? Ну ты клоун!
−160 °C — температура, при которой природный газ (преимущественно метан) искусственно сжижают, чтобы облегчить хранение и транспортировку.

Температура кипения СПГ — −158…−163 °C.

Таких температур на земле не бывает в природе.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:11 16-01-2026

Гость (09:47:01 16-01-2026) печку обязательно в доме надо иметь. Электро -не надежно а г... Печку иметь, газ не сжижать)

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:41 16-01-2026

Гость (09:47:01 16-01-2026) печку обязательно в доме надо иметь. Электро -не надежно а г... Ты попутал со сжиженным газом. Который продается в баллонах. Если б природный газ замерзал, то он замерз бы еще на месторождении. Труба то газовая с самых северов идет.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:59:20 16-01-2026

Зато в котэджэ! Дорохо-бохато!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:49:56 16-01-2026

странные калеки...построить свой дом без печи или камина?! шок. никчемное времяпровождение

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:44 17-01-2026

Гость (19:49:56 16-01-2026) странные калеки...построить свой дом без печи или камина?! ш... Расскажи как печкой отопить три этажа без насосов. Или на каждом этаже по печке?

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров