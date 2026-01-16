Отопления нет с двух часов ночи. В поселке Сибирская Долина пропало электричество
Причины перебоев не уточняются
16 января 2026, 08:48, ИА Амител
Жители поселка Сибирская Долина сообщили об отключении электроэнергии в ночь на 16 января. Информацией поделились подписчики телеканала "Катунь 24".
По словам местной жительницы, электричества нет с двух часов ночи. «С 2 часов ночи нету, из-за этого отопления нет», – рассказала она. Отсутствие электроснабжения привело к остановке систем отопления в некоторых домах.
Кроме того, сообщается об отключении электроэнергии в одном из микрорайонов в Тальменке. Причины перебоев и сроки восстановления электроснабжения на момент публикации не уточняются.
Напомним, утром 15 января мэр Рубцовска Игорь Башмаков сообщил о прорыве на теплосети в районе дома № 53 на улице Гвардейской. На данный момент работы по ликвидации аварии завершены. За ситуацией также следит прокуратура Алтайского края.
09:04:34 16-01-2026
печи и камины зря не ставят
теперь в окно буржуйку
09:10:10 16-01-2026
смотри что бы Вам не пришлось буржуйку ставить
09:12:50 16-01-2026
Тарифы в два раза увеличили.
09:47:01 16-01-2026
печку обязательно в доме надо иметь. Электро -не надежно а газ сжижается в трубах при температурах ниже 48 градусов
10:09:33 16-01-2026
Гость (09:47:01 16-01-2026) печку обязательно в доме надо иметь. Электро -не надежно а г... Природный газ сжижается? Ну ты клоун!
−160 °C — температура, при которой природный газ (преимущественно метан) искусственно сжижают, чтобы облегчить хранение и транспортировку.
Температура кипения СПГ — −158…−163 °C.
Таких температур на земле не бывает в природе.
12:22:11 16-01-2026
Гость (09:47:01 16-01-2026) печку обязательно в доме надо иметь. Электро -не надежно а г... Печку иметь, газ не сжижать)
14:19:41 16-01-2026
Гость (09:47:01 16-01-2026) печку обязательно в доме надо иметь. Электро -не надежно а г... Ты попутал со сжиженным газом. Который продается в баллонах. Если б природный газ замерзал, то он замерз бы еще на месторождении. Труба то газовая с самых северов идет.
17:59:20 16-01-2026
Зато в котэджэ! Дорохо-бохато!
19:49:56 16-01-2026
странные калеки...построить свой дом без печи или камина?! шок. никчемное времяпровождение
10:45:44 17-01-2026
Гость (19:49:56 16-01-2026) странные калеки...построить свой дом без печи или камина?! ш... Расскажи как печкой отопить три этажа без насосов. Или на каждом этаже по печке?