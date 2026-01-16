Отопления нет с двух часов ночи. В поселке Сибирская Долина пропало электричество

Причины перебоев не уточняются

16 января 2026, 08:48, ИА Амител

Нет света / Свечи / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жители поселка Сибирская Долина сообщили об отключении электроэнергии в ночь на 16 января. Информацией поделились подписчики телеканала "Катунь 24".

По словам местной жительницы, электричества нет с двух часов ночи. «С 2 часов ночи нету, из-за этого отопления нет», – рассказала она. Отсутствие электроснабжения привело к остановке систем отопления в некоторых домах.

Кроме того, сообщается об отключении электроэнергии в одном из микрорайонов в Тальменке. Причины перебоев и сроки восстановления электроснабжения на момент публикации не уточняются.

Напомним, утром 15 января мэр Рубцовска Игорь Башмаков сообщил о прорыве на теплосети в районе дома № 53 на улице Гвардейской. На данный момент работы по ликвидации аварии завершены. За ситуацией также следит прокуратура Алтайского края.