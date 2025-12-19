Беспилотники ВСУ атаковали Таганрог и Орел

В Ростовской области системы ПВО сбивают дроны, в Орле после хлопков пропал свет и начался пожар

19 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на пятницу, 19 декабря, российские регионы подверглись очередной атаке. Мощные взрывы прогремели одновременно на юге, над Таганрогом Ростовской области, и в Центральной России, в городе Орле.

По данным издания Shot, над Таганрогом была активирована система противовоздушной обороны. Жители сообщили более чем о десяти громких взрывах, ярких вспышках в небе со стороны Таганрогского залива и гуле, похожем на звук "мопедов".

От разрывов в домах дребезжали стекла. Это вторая ночь подряд, когда ВСУ наносят массированный удар по Ростовской области с помощью беспилотников. Официальной информации о жертвах пока нет.

Почти одновременно серия из трех-пяти мощных взрывов прогремела в Орле. По словам очевидцев, после хлопков в ряде жилых домов отключилось электричество, а в одном из районов города началось возгорание и появился густой столб дыма.