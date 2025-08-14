НОВОСТИКультура

Бетховен, Адель, "Битлз". В Барнауле пройдет концерт оркестра Muse в свете тысяч свечей

Билеты можно купить со скидкой 20%

14 августа 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJxgHon

Музыкально-световое шоу Muse / Фото: Наталья Лабутина
Музыкально-световое шоу Muse / Фото: Наталья Лабутина

Не просто концерт, а живой диалог с искусством – в Барнауле выступит оркестр Muse*. Зрители насладятся хитами мировой классики в свете тысяч свечей. Одно из самых атмосферных событий осени состоится 6 сентября 2025 года в 19:00 в Барнаульском ДК "Моторостроитель" (ул. Германа Титова, 50а).

Мерцание огоньков, ювелирная точность музыкантов и бессмертные мелодии, обретающие новую глубину в теплой, магической обстановке, – гостей ждет сказочная атмосфера, которую невозможно забыть.

В программе – произведения, объединяющие века и жанры. Зрители услышат классические творения Вивальди и Бетховена, проникновенные песни Адель и легендарные хиты "Битлз".

Музыкально-световое шоу Muse / Фото: Наталья Лабутина

Формат шоу эксклюзивен – его проводят только в рамках мирового тура, и Барнаул вошел в список немногих городов, где зрители смогут увидеть и услышать его вживую.

До 15 августа 2025 года действует специальная скидка 20% на билеты по промокоду "Любовь". Количество мест ограничено. Билеты доступны на сайте.

*Muse ("Мьюз")

Возрастное ограничение 6+

ИП Проскурин Леонид Игоревич; ОГРНИП 321703100016936

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:03:07 14-08-2025

Тысяча свечей могут выжечь весь кислород в помещении и случится трагедия! Вы что задумали?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абсурд

11:27:01 14-08-2025

У Безруковой все под контролем ;-)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:51:03 14-08-2025

это Muse курильщика, пойду послушаю нормальный. спасибо что напомнили

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
2-й

14:09:10 14-08-2025

Горящие свечи? Что на это пожарнадзор скажет?

  0 Нравится
Ответить
