Безоговорочное признание: ГК "Алгоритм" вновь получила престижную федеральную награду

Золотой знак "Надежный застройщик России" компания получает уже восьмой раз

04 декабря 2023, 08:30, ИА Амител erid: LjN8KVe4d

Вручение награды / Фото: ГК "Алгоритм"

Группа компаний "Алгоритм" восьмой раз подряд стала обладателем Золотого знака "Надежный застройщик России", который является одной из самых престижных премий в сфере жилищного строительства. За возможность получить награду в этом году боролись более трехсот компаний, работающих по всей России, четыре из которых представляли Алтайский край.

Золотой знак "Надежный застройщик России" вручают лучшим компаниям регионов после прохождения двухэтапной проверки юридической документации и фактической информации об их строящихся объектах.

На первом этапе фонд РМГК анализирует документацию застройщика по жилым объектам в стадии реализации, а также проводит их аудиторскую проверку методом "тайного покупателя".

фонд РМГК анализирует документацию застройщика по жилым объектам в стадии реализации, а также проводит их аудиторскую проверку методом "тайного покупателя". На втором этапе сформированные списки застройщиков проверяют на предмет наличия или отсутствия претензий к выбранным компаниям со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей.

Только компании с безупречной репутацией удостаивают награды "Надежный застройщик России".

Церемония награждения прошла в закрытом формате, с участием руководителей и топ-менеджмента строительных компаний.

"Я искренне рада, что уже восьмой год подряд наша компания получает столь высокую оценку и признание со стороны экспертов рынка", ­– комментирует директор ГК "Алгоритм" Ксения Белоусова.

Она также подчеркнула, что первый раз получение премии можно назвать случайностью, второй ­– совпадением, третий ­– закономерностью, а вот восьмой ­– безоговорочным подтверждением.

По словам Ксении Белоусовой, ГК "Алгоритм" всегда ответственно подходит к работе, внимательно следит за трендами рынка и старается предлагать своим клиентам максимально продуманные для их комфорта квартиры.

Награды ГК "Алгоритм" / Фото предоставлены компанией

Группа компаний "Алгоритм", возводящая сегодня новый район города "Нью Терра", сдает дома в эксплуатацию не просто вовремя, а раньше заявленных сроков, обозначенных в проектных декларациях.

Столь позитивная традиция не меняется и сегодня, позволяя застройщику выполнять свои обязательства перед покупателями.

ООО "СЗ ДСК"

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