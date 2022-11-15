Ещё в одном городе на Алтае перевозчики просят поднять цену на билеты

Бийские перевозчики хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте с 26 до 30 рублей. Сейчас они готовят пакет документов для обращения в отдел ценообразования мэрии, пишет «Бийский рабочий».

Как отмечается, автоперевозчики намерены доказать себестоимость проезда, которая, по их данным, составляет около 43 рублей за одного пассажира.

«Конечно, просить поднять стоимость проезда до этого уровня мы не будем. Хотя с февраля подорожало всё — в первую очередь, запчасти и расходники. Например, колесо стоило 3 тысячи рублей — сейчас 6 тысяч, запчасти для сцепления выросли в цене с 10 до 38 тысяч. Возить по старым ценам мы просто не можем. Поэтому будем просить повышения стоимости проезда до 30 рублей», — рассказал перевозчик Валерий Попов.

При этом перевозчики считают, что с учётом платежеспособности бийчан поднять стоимость проезда удастся лишь с 26 до 28 рублей. Однако этого, по их данным, недостаточно для капитального развития транспортной системы и повышения сервиса, но позволит подольше продержаться на плаву.

Перевозчики пока не берутся прогнозировать сроки подорожания проезда, так как это будет зависеть от того, насколько оперативно они подготовят экономические обоснования (документы в мэрию ещё даже не подали), а также от того, как быстро их предложение рассмотрят чиновники. При этом предприниматели считают логичным отодвинуть повышение стоимости проезда до нового года.

Новости

Общество «В условиях выживания». Почему перевозчики снова хотят поднять цены на проезд в транспорте Барнаула?

В ноябре сообщалось, что глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил с перевозчиками текущую ситуацию по работе общественного транспорта и поручил вынести на рассмотрение координационного совета по ценообразованию города Барнаула вопрос о пересмотре цены на проезд. Некоторые перевозчики предлагают повысить тарифы на 5 или 6 рублей. Другие же заявляли, что для компенсации затрат на запчасти и повышение зарплат хватит и одного рубля.

Ранее министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в интервью amic.ru выразил мнение, что тарифы на проезд в Барнауле необходимо повышать до 30-32 рублей, чтобы перевозчики могли закупить новые автобусы и трамваи.