В Алтайском крае продают зуб «очень крупного» мамонта за 60 тысяч рублей

Житель Бийска выставил на продажу зуб мамонта, которому, как он утверждает, не меньше 10 тысяч лет. Объявление опубликовано на Avito.

По словам горожанина, этот артефакт он нашёл на берегу Катуни, «одной из древнейших рек Алтая».

«Редчайший экземпляр (тёмного цвета, что особо ценится) от очень крупной особи. Возраст не менее 10 тысяч лет», — утверждает владелец.

Автор объявления подчёркивает, что зуб «отлично сохранился», на нём нет трещин и сколов. Его вес — 6,6 кг, а размеры — 36x17x12 сантиметров. Цена за находку составила 60 тысяч рублей.

Ранее в Алтайском крае после объявления частичной мобилизации начали продавать обереги для мобилизованных.