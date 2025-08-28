Билайн модернизировал сеть в городах России, повысив скорость интернета и стабильность ТВ

Усиление сети выполнили с помощью отечественного оборудования

Билайн повысил пропускную способность широкополосного доступа в интернет (ШПД сети) для жителей 21 города России за счет модернизации оборудования BRAS*. Он обеспечивает стабильную работу домашнего интернета и цифрового ТВ. Инженеры транспортной сети Билайна обновили 45 единиц оборудования, заменив их на решение отечественного производителя.

Покрытие стало надежнее для полумиллиона россиян из Архангельска, Барнаула, Вологды, Димитровграда, Иванова, Калининграда, Калуги, Кемерова, Костромы, Курска, Москвы, Перми, Самары, Саратова, Смоленска, Сочи, Тольятти, Тюмени, Череповца, Ставрополя, Волгограда.

Благодаря расширению пропускных каналов и оптимизации ключевых узлов сети Билайн быстрее обрабатывает запросы пользователей, а клиенты получают более стабильный сигнал для домашнего интернета и цифрового ТВ. Это позволяет смотреть четкий эфир по телевидению, одним кликом запускать фильмы и сериалы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах, настраивать умный дом, подключаться к видеоконференциям по работе, заниматься с репетитором или стримить в играх.

Переход на отечественное оборудование также позволил снизить вероятность обрывов даже при передаче больших объемов трафика. Это еще один важный шаг к более технологичному и клиентоориентированному сервису: Билайн инвестирует в инфраструктуру, чтобы пользователи получали максимально стабильное соединение – дома, на даче и в офисе.

«Учитывая активность пользователей домашнего интернета и цифрового ТВ, Билайн ставит высокие требования к надежности сети. Поэтому мы своевременно модернизировали узлы BRAS, сделав выбор в пользу оборудования от отечественного производителя. В результате нам удалось повысить качество обслуживания клиентов, сделать инфраструктуру более стабильной вне зависимости от нагрузки», – прокомментировал директор по развитию мультисервисной сети Сергей Лядовой.

*BRAS (Broadband Remote Access Server) – БРАС – серверы широкополосного удаленного доступа, которые агрегируют трафик от пользователей, обеспечивают авторизацию, маршрутизацию, контроль качества сервиса, а также позволяют провайдерам настраивать доступ к различным услугам (интернет, цифровое ТВ, телефония) через одно подключение.

