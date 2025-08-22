Билайн предлагает выгодный пакет домашнего интернета и ТВ в комплекте с мобильной связью

Оператор дополнительно дает специальную цену на первые два месяца

Пульт. Попкорн / Фото: ru.freepik.com

Домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с и более 200 каналов цифрового ТВ Билайн теперь доступны жителям Барнаула. Подключиться возможно при наличии технической возможности, независимо от того, является ли желающий абонентом мобильной связи Билайн. Сейчас подключить домашний интернет от Билайна можно в 1456 домах (практически в каждом втором жилом многоэтажном здании города).

Билайн рекомендует попробовать новые услуги домашнего интерната и ТВ в комплекте с мобильной связью – так будет выгоднее. Например, в тарифе "Оптимальный" набор услуг на 35% выгоднее, чем по отдельности. А Билайн дополнительно дает специальную цену на первые два месяца*. За 442 рубля в месяц пользователям будут доступны:

безлимитный домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с;

домашнее ТВ с более чем 200 каналами;

35 Гб мобильного интернета, 500 минут на звонки + Билайн в течение года будет добавлять еще 500 минут ежемесячно

возможность подключить к тарифу еще до десяти номеров;

доступ к Билайн ТВ на любых пяти поддерживаемых устройствах, включая мобильные устройства iOS, Android, смарт-ТВ LG и Samsung, Android TV устройства, приставку Apple TV и веб-сайт beeline.tv;

бесплатная подписка Viju на фильмы для всей семьи в онлайн-сервисе Билайн ТВ на два месяца. Стоимость подписки с третьего месяца – 10 руб/сутки;

антивирус Касперского KasperskyInternetSecurity на два устройства**;

фиксированный IP-адрес**;

возможность аренды ТВ-приставки и Wi-Fi-роутера.

«Теперь мы предлагаем барнаульцам брать от интернета Билайна все. Широкая линейка тарифов домашнего интернета, ТВ в сочетании с мобильной связью позволяют абонентам существенно экономить на услугах связи и времени решения вопросов – ведь гораздо удобнее, когда все вопросы решаются компетентными специалистами одной компании», – комментирует директор Алтайского отделения Билайна Алексей Мартынов.

Чтобы подключить домашний интернет Билайн, проверьте возможность подключения и оставьте онлайн-заявку на сайте или позвоните по телефону 8-800-600-08-80 и выберите понравившийся тариф, удобную дату подключения. Технический специалист произведет в назначенное время подключение и настройку тарифа.

Иллюстрация предоставлена компанией Билайн

*Подробные условия смотрите по ссылке.

**Услуга дополнительная, взимается дополнительная плата

***iOS ("АйОуЭс"); Android ("Андроид"); LG (ЭлДжи"); Samsung ("Самсунг"); TV ("ТиВи"); Apple ("Эйпл"); beeline.tv ("билайн.тиви"); Viju ("Виджу"); KasperskyInternetSecurity ("КасперскийИнтернетСекъюрити"); IP ("АйПи"); Wi-Fi ("Вай-Фай")

Фото: ru.freepik.com

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru

