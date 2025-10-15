Билайн запустил 4G в 18 малых селах Алтайского края

Раньше там не было мобильного интернета

15 октября 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5z5eJc9

Девушка и смартфон / Фото: Билайн

Оператор Билайн запустил базовые станции стандарта 4G в 18 селах Алтайского края, а также увеличил покрытие и емкость сети в пригороде Барнаула. Такими данными поделился директор краевого отделения Билайн Алексей Мартынов в рамках межрегионального форума "ИТ-трансформация 2025: профессионалы цифрового будущего".

Технические специалисты установили базовые станции в следующих населенных пунктах, где прежде не было мобильного интернета:

Алейский район – п. Заветы Ильича, с. Вавилон, с. Кабаково;

Заринский район – с. Комарское;

Красногорский район – с. Соусканиха;

Крутихинский район – с. Заковряшино;

Кытмановский район – с. Новая Тараба;

Новичихинский район – с. Токарево;

Немецкий Национальный район – с. Каыши;

Родинский район – с. Зеленый Луг;

Рубцовский район – с. Новосклюиха;

Третьяковский район – с. Екатерининское, с. Новокамышенка;

Усть-Калманский район – с. Новобураново;

Хабарский район – с. Мичуринское, с. Свердловское;

Шелаболихинский район – с. Ильинка, с. Ивановка.

«Благодаря установке базовых станций покрытие 4G Билайн стало доступно для семи тысяч человек, проживающих в этих небольших селах. Это важная работа, поскольку связь в современном мире – инструмент необходимый: она позволяет оплачивать онлайн товары, услуги, налоги; получать государственные услуги, узнавать новое и упрощать рутину, а также оставаться на связи с близкими. Рады обеспечить жителям такую возможность», – комментирует директор Алтайского отделения Билайн Алексей Мартынов.

Кроме того, Билайн прокачал покрытие 4G в пригороде Барнаула: район коттеджного поселка Ботаника в селе Фирсово, район СНТ "Энергетик" и "Овощевод" в с. Санниково, в с. Цаплино возле ЗАТО Сибирский, в поселках Новый и Новые Зори.

«Повышение качества жизни граждан напрямую связано с увеличением доступности услуг связи. При этом мы видим, что жители Алтайского края все больше используют современные возможности сети, что естественно увеличивает нагрузку на оборудование. Понимая это, мы вместе с операторами возводим новые базовые станции для расширения сетей связи. Приоритетная задача для нас – обеспечение качественной современной связью всех жителей региона», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Напомним, что в сети оператора работают "белые списки" сервисов, доступные даже во время ограничений работы сети. Среди них – "Госуслуги", приложение и сайт Билайна, сервисы Яндекса, ВКонтакте и мессенджер Макс, маркетплейсы и видеохостинг Rutube ("Рутьюб"). Подробный список по ссылке.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru . Москва, ОГРН 1027700166636

Реклама