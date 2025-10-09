Билайн запустил доставку продукции в пункты выдачи заказов по всей России

Всего работает около 50 000 точек самовывоза — в крупных городах и небольших населенных пунктах

Девушка. Посылка / Фото: KamranAydinov / ru.freepik.com

Билайн запустил новый способ доставки заказов с сайта оператора в партнерские пункты выдачи заказов (ПВЗ). Сейчас Билайн остается единственным телеком-оператором, предлагающим сервис напрямую на своем сайте.

Теперь клиенты по всей России могут оформить доставку устройств и аксессуаров в партнерскую сеть ПВЗ. Также в ПВЗ по Москве и Подмосковью возможна доставка СИМ-карт. В ближайшее время она станет доступна по всей России.

Всего доступно около 50 000 точек самовывоза, охватывающих как крупные города, так и малые населенные пункты. Средний срок доставки составляет от двух дней в зависимости от региона, срок хранения заказа в ПВЗ – до семи дней.

Доставка бесплатна для клиента и доступна при заказе на сумму от 1 рубля до 150 000 рублей. Ограничений по категориям товаров нет: в ПВЗ можно получить любую продукцию, представленную в интернет-магазине и доступную к заказу, – от смартфонов и планшетов до аксессуаров и модемов.

«Запуск доставки в ПВЗ – это наш следующий шаг к тому, чтобы дать клиенту максимальный выбор удобных способов получения заказа. Мы расширяем географию присутствия, включая малые населенные пункты, где нет офисов продаж, и обеспечиваем доступ к технике из ассортимента Билайн в максимально близкой и привычной точке – от магазина у дома до соседнего торгового центра», – отметил директор по электронной коммерции Билайна Кирилл Булгинов.

Использование ПВЗ позволяет максимизировать розничную аудиторию Билайна и дает возможность эффективно покрывать даже удаленные населенные пункты, куда курьерская доставка может быть затруднена или осуществляться нерегулярно.

Фото: ru.freepik.com

