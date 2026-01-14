Бийский шумахер уклонялся от уплаты 76 штрафов

Теперь любителю скорости придется заплатить двойном размере

14 января 2026, 12:15, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Бийска не заплатил штрафы в установленный законом срок и оказался на скамье подсудимых, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Горожанин получил 76 штрафов за превышение скорости, но ни одного не уплатил вовремя. По каждому из 76 протоколов ему назначили штраф в двойном размере.

«Итоговая сумма составила 189 000 рублей и существенно превысила размер, который водитель мог заплатить добровольно», – говорится в сообщении.

В управлении напомнили, что штрафы нужно уплачивать вовремя, чтобы избежать их значительного увеличения.

В декабре служба судебных приставов сообщала, что жителю Третьяковского района, который вовремя не захотел выплатить административный штраф в размере 45 тыс. рублей, придется отдать 135 тыс. рублей. Мужчина управлял автомобилем без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.