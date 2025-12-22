На Алтае любителю пьяной езды в три раза увеличили крупный штраф перед Новым годом
В случае неуплаты мужчину могут арестовать
22 декабря 2025, 13:44, ИА Амител
В Алтайском крае жителю Третьяковского района, который вовремя не захотел выплатить административный штраф в размере 45 тыс. рублей, придется отдать 135 тыс. рублей, сообщает региональная ФССП.
Мужчина управлял автомобилем без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Суд оштрафовал его, однако нарушитель решил проигнорировать это решение.
«Пристав уведомил мужчину о возбуждении исполнительного производства и предупредил его об ответственности за неуплату. Но должник мер к оплате штрафа не предпринял», – рассказали в ведомстве.
В итоге мужчина получил очередное наказание в виде увеличения ранее назначенного судом штрафа.
«Теперь вместо 45 тыс. рублей придется заплатить 135 тыс. рублей, а мог бы избежать таких затрат, своевременно исполнив назначенное административное наказание», – указали в службе судебных приставов.
В случае неуплаты мужчину могут арестовать на срок до 15 суток.
Ранее в Алтайском крае другому любителю пьяной езды подарили "день трезвости". Молодой человек, зная о необходимости уплаты своего штрафа в размере 30 тысяч рублей, мер к погашению задолженности предпринимать не желал.
За 135тр можно и отсидеть с трехразовым питанием и ежедневными прогулками за счёт государства. Работать всё равно не заставят. Где можно честно за 15 суток заработать денег на оплату штрафа?