На Алтае любителю пьяной езды в три раза увеличили крупный штраф перед Новым годом

22 декабря 2025, 13:44, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае жителю Третьяковского района, который вовремя не захотел выплатить административный штраф в размере 45 тыс. рублей, придется отдать 135 тыс. рублей, сообщает региональная ФССП.

Мужчина управлял автомобилем без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Суд оштрафовал его, однако нарушитель решил проигнорировать это решение.

«Пристав уведомил мужчину о возбуждении исполнительного производства и предупредил его об ответственности за неуплату. Но должник мер к оплате штрафа не предпринял», – рассказали в ведомстве.

В итоге мужчина получил очередное наказание в виде увеличения ранее назначенного судом штрафа.

«Теперь вместо 45 тыс. рублей придется заплатить 135 тыс. рублей, а мог бы избежать таких затрат, своевременно исполнив назначенное административное наказание», – указали в службе судебных приставов.

В случае неуплаты мужчину могут арестовать на срок до 15 суток.

Ранее в Алтайском крае другому любителю пьяной езды подарили "день трезвости". Молодой человек, зная о необходимости уплаты своего штрафа в размере 30 тысяч рублей, мер к погашению задолженности предпринимать не желал.