Развязка близка. Как идет строительство многоуровневой магистрали в Барнауле

Объект обещают сдать до конца осени

13 октября 2025, 06:50, ИА Амител

Транспортная развязка в Барнауле, октябрь 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле завершается строительство транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Основные строительные работы уже выполнены, подрядчики переходят к финальному этапу.

По информации Минтранса Алтайского края, для завершения работ потребовалось частичное изменение временных схем движения. Это позволит поэтапно выполнять работы на отдельных участках объекта, поскольку строительство ведется в стесненных условиях.

В настоящее время к процессу привлечена тяжелая техника. Из-за ее установки на одной из полос Змеиногорского тракта произошло сужение проезжей части – при въезде в город со стороны поселка Южного и Рубцовска движение организовано по одной полосе.

Специалисты Центрального ДСУ приступили к укладке верхнего слоя асфальта на оставшихся участках и нанесению дорожной разметки. Параллельно ведутся работы по установке освещения, монтажу пешеходных ограждений и шумозащитных экранов.

Как выглядит мегаразвязка сейчас – в нашей фотоленте.