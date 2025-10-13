Развязка близка. Как идет строительство многоуровневой магистрали в Барнауле
Объект обещают сдать до конца осени
13 октября 2025, 06:50, ИА Амител
В Барнауле завершается строительство транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Основные строительные работы уже выполнены, подрядчики переходят к финальному этапу.
По информации Минтранса Алтайского края, для завершения работ потребовалось частичное изменение временных схем движения. Это позволит поэтапно выполнять работы на отдельных участках объекта, поскольку строительство ведется в стесненных условиях.
В настоящее время к процессу привлечена тяжелая техника. Из-за ее установки на одной из полос Змеиногорского тракта произошло сужение проезжей части – при въезде в город со стороны поселка Южного и Рубцовска движение организовано по одной полосе.
Специалисты Центрального ДСУ приступили к укладке верхнего слоя асфальта на оставшихся участках и нанесению дорожной разметки. Параллельно ведутся работы по установке освещения, монтажу пешеходных ограждений и шумозащитных экранов.
Как выглядит мегаразвязка сейчас – в нашей фотоленте.
Простоит чистеньким не долго, конченые графисты все засрут своими тупыми рисуночками, новый путепровод не успели построить а уже разрисовали
13:30:21 13-10-2025
ПАРКЕР (10:12:31 13-10-2025) Простоит чистеньким не долго, конченые графисты все засрут с... Почему этих вандалов никто не ловит? На Павловском тракте только недавно подземный переход отмыли и покрасили - уже снова здоровенная мазня на всю стену.
14:37:19 13-10-2025
Гость (13:30:21 13-10-2025) Почему этих вандалов никто не ловит? На Павловском тракте то... потому-что как правило эти черти орудуют ночью и в масках, да еще с перцовками попробуй поймай хоть одного толпой на одного.
А покалечишь выродка так заяву накатают, в идеале было бы лучше если бы их рожи разукрасили их же балончиками.
14:48:34 13-10-2025
ПАРКЕР (10:12:31 13-10-2025) Простоит чистеньким не долго, конченые графисты все засрут с... Графистов ловить, да впаивать штрафы в 10-кратном размере от стоимости перекраски. И принудительных работ по 200 часов, пусть дворниками во благо города поработают.
12:41:55 13-10-2025
приступили к укладке верхнего слоя асфальта и снег на фото, как это по-нашему!
интересно, когда ленточку разрежут, светофоры останутся? если да, то какой смысл и как быть с въездом в одну полосу на развязку? пробка как собиралась так и собирается со стороны объездной. и ещё вопрос, что будут делать, если в туннеле авто заглохнет или дтп случится, а может и затопит туннель, не исключен и такой вариант?
15:02:18 14-10-2025
Гость (12:41:55 13-10-2025) приступили к укладке верхнего слоя асфальта и снег на фото, ... Всё правильно. Слой асфальта, слой снега. Можно наоборот
14:04:51 13-10-2025
Из тоннеля не увидел ни одной лестницы наверх на поверхность, в случае потопа утонут все, никто не вылезет?
08:45:59 14-10-2025
Гость (14:04:51 13-10-2025) Из тоннеля не увидел ни одной лестницы наверх на поверхность... В случае всемирного потопа - да. А так, там уклон такой, что вряд ли вода будет в стоять в тоннеле
14:09:34 13-10-2025
На фото больше всего порадовали пешеходные переходы через несколько полос "летящих" с разных сторон... Устроителю потенциального побоища ведро минусов в карму.
14:15:44 13-10-2025
Гость (14:09:34 13-10-2025) На фото больше всего порадовали пешеходные переходы через не... Там цветофор поставят, чтобы пробки побольше были.
14:29:56 13-10-2025
Зачем стрелка на 4 фото загорается красным?
14:47:03 13-10-2025
Гость (14:29:56 13-10-2025) Зачем стрелка на 4 фото загорается красным?... Все правые повороты, как самые простые и безопасные, должны быть всегда открытыми для проезда. Если светофор и ставить, то с вечно горящей зеленой стрелкой, чтобы дать уверенности деревенским водителям, выезжающим в город раз в год.
08:43:12 14-10-2025
Как в мороз на снег укладывать асфальт
17:16:20 06-11-2025
Блин, у кого в администрации у теще дача в сторону Рубцовска? Переселите ее в сторону Павловска. Вот где развязка нужна. Особенно когда построится целый квартал под аэропортом...