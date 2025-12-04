Роскомнадзор сообщил о блокировке SnapChat в России из-за угроз безопасности

Блокировка связана с его использованием для организации террористических действий

04 декабря 2025, 23:53, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Роскомнадзор заблокировал приложение SnapChat, сославшись на его использование в целях организации террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В РКН отметили: «По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

Решение о блокировке сервиса надзорное ведомство приняло 10 октября.

Стоит отметить, что в последнее время участились жалобы россиян на сбои в работе WhatsApp*. Пользователи из различных регионов сообщают о трудностях с доступом к приложению и его веб-версии, а также о значительных задержках при отправке сообщений и видеофайлов.

Роскомнадзор неоднократно заявлял, что мессенджер не соблюдает российское законодательство и используется для противоправной деятельности, включая организацию терактов и мошенничество. Ведомство предупредило о возможной полной блокировке платформы, если требования не будут выполнены.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ