Роскомнадзор сообщил о блокировке SnapChat в России из-за угроз безопасности
Блокировка связана с его использованием для организации террористических действий
04 декабря 2025, 23:53, ИА Амител
Роскомнадзор заблокировал приложение SnapChat, сославшись на его использование в целях организации террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
В РКН отметили: «По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».
Решение о блокировке сервиса надзорное ведомство приняло 10 октября.
Стоит отметить, что в последнее время участились жалобы россиян на сбои в работе WhatsApp*. Пользователи из различных регионов сообщают о трудностях с доступом к приложению и его веб-версии, а также о значительных задержках при отправке сообщений и видеофайлов.
Роскомнадзор неоднократно заявлял, что мессенджер не соблюдает российское законодательство и используется для противоправной деятельности, включая организацию терактов и мошенничество. Ведомство предупредило о возможной полной блокировке платформы, если требования не будут выполнены.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
00:41:47 05-12-2025
Все ..железный занавес...аминь
00:45:41 05-12-2025
А там в этой организации, кто блокировать все решает, у них все норм? Может им просто везде мерещатся плохие люди? Странно как то...
09:29:43 05-12-2025
Гость (00:45:41 05-12-2025) А там в этой организации, кто блокировать все решает, у них... Они просто инструмент. Инструмент принуждения в руках наших политиканов и крупных IT-барыг. Первым нужен тотальный контроль "электората", вторым - поток бабла из госбюджета. Интересы именно государства тут постольку-поскольку.
10:35:27 05-12-2025
Гость (09:29:43 05-12-2025) Они просто инструмент. Инструмент принуждения в руках наших ... И обычно эти структуры крепко сплетены,чаще родственными связями
00:46:21 05-12-2025
а что это за такое было? никто и не пользовался. предлагаю Телегу тоже блочить и допилить Макс чтоб был идентичен с wa за нек исключением
08:57:51 05-12-2025
Гость (00:46:21 05-12-2025) а что это за такое было? никто и не пользовался. предлагаю Т... поглядим на тебя умного через пару лет, когда как в китае с вичатом введут социальные рейтинге, и будешь на дне этого рейтинга пытаться кусок хлеба двоорником заработать.
09:12:42 05-12-2025
Гость (08:57:51 05-12-2025) поглядим на тебя умного через пару лет, когда как в китае с ... Это видимо из тех кто говорит, что вот в Китае например для такси тоже используют только местные автомобили. Значит и мы должны
15:38:02 05-12-2025
Гость (09:12:42 05-12-2025) Это видимо из тех кто говорит, что вот в Китае например для ... А ты, наверняка, не в курсе, что Нива на 60% из импортных деталей. Примерно такая же история и с другими "Жигулями"
04:50:24 05-12-2025
Всё так плохо у них ???
08:11:52 05-12-2025
Ребята да все можно в нэте посмотреть - просто надо чуть чуть знать некоторые вещи в международной паутине .Удачи всем.
09:51:05 05-12-2025
Гость (08:11:52 05-12-2025) Ребята да все можно в нэте посмотреть - просто надо чуть чу... А почему я должен для поиска элементарно информации пересмотреть кучу других сайтов что бы найти то что мне надо?! Вы обратили внимание, что для того же скачивания-ознакомления нормативного документа (пусть будет СниП) мне надо подписаться, оплатить. А это во всем сейчас, аудиокнига, даже элементарные ноты достать-плати. Вот это и есть ненормально. Доступ должен быть свободным к информации если мы хотим получить "неглупое" будущее поколение.
16:25:05 05-12-2025
Гость (09:51:05 05-12-2025) А почему я должен для поиска элементарно информации пересмот... Вы же себя "неглупым" считаете - так почему бы Вам не написать книгу или музыкальное произведение и не раздать всем бесплатно?
08:57:03 05-12-2025
угроза безопасности в этом подтексте, это возможный конкурент, который препятстывет глобализации маха? ироды
09:11:10 05-12-2025
Индивидуальный зонд всё ближе и глубже
09:13:03 05-12-2025
Мда, нынче "Совок" со своим КПСС и лицемерием просто курит в сторонке.
13:59:56 05-12-2025
Гость (09:13:03 05-12-2025) Мда, нынче "Совок" со своим КПСС и лицемерием просто курит в... врешь. вы снова хотите в 1934й? совсем что-ли безграмотное существо, почитайте историю
15:39:55 05-12-2025
Гость (13:59:56 05-12-2025) врешь. вы снова хотите в 1934й? совсем что-ли безграмотное с... А что было в 1934? Вторая "пятилетка"?
16:29:50 05-12-2025
Гость (13:59:56 05-12-2025) врешь. вы снова хотите в 1934й? совсем что-ли безграмотное с... Если посмотреть, сколько граждан в МО сняли с должностей из-за коррупции, то, может показаться, что определенный 34 немного нужен
17:02:19 05-12-2025
Гость (13:59:56 05-12-2025) врешь. вы снова хотите в 1934й? совсем что-ли безграмотное с...
А ты по этапу за безобидную шутку пойти хочешь? Ну в путь, всем семейством!
15:16:05 05-12-2025
Самое смешное то, что все эти действия объясняются угрозами безопасности и терр.организациями..
Нас действительно настолько не уважают, что все блоки объясняют одной единственной причиной в уверенности, что мы всё это схаваем за милую душу?!
Смешно.. . смех сквозь хохот (С) М.Задорнов
15:41:42 05-12-2025
@ (15:16:05 05-12-2025) Самое смешное то, что все эти действия объясняются угрозами ... Здесь не просто неуважение , тут наглое вытирание ног о народ. Конституцией давно вытерли...