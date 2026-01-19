Блогер из Барнаула Карина Штерн умерла от рака

Три года девушка боролось с коварным онкозаболеванием, добившись ремиссии. Но болезнь победила

19 января 2026, 15:19, ИА Амител

Карина Штерн / Фото: соцсети Карины Штерн

18 января оборвалась жизнь алтайского блогера Карины Штерн – девушки, которая три года боролась с редкой формой рака. О ее смерти сообщил отец в аккаунтах Карины в социальных сетях, пишет "СтарХит".

Диагноз "альвеолярная рабдомиосаркома" поставили три года назад. Это агрессивная разновидность онкозаболевания, но Карина не позволила болезни определить ее жизнь. Благодаря лечению она достигла ремиссии и провела почти год в кругу близких, реализуя планы и мечты. Однако в конце 2025 года случился рецидив.

«Дочь была настоящим бойцом, заряжала всех энергией и позитивом, – написал отец Карины. – За время борьбы она успела прожить насыщенную жизнь, исполнив детские мечты, о которых многие только грезят».

Для своих подписчиков Карина стала проводником в мир силы духа. В блоге она без прикрас говорила о лечении, но главное – учила видеть свет даже в темноте: делилась маленькими победами, шутила, поддерживала тех, кто тоже столкнулся с диагнозом.

Прощание с Кариной Штерн состоится в Барнауле. Точные место и время будут объявлены дополнительно.

