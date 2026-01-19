Блогер из Барнаула Карина Штерн умерла от рака
Три года девушка боролось с коварным онкозаболеванием, добившись ремиссии. Но болезнь победила
19 января 2026, 15:19, ИА Амител
18 января оборвалась жизнь алтайского блогера Карины Штерн – девушки, которая три года боролась с редкой формой рака. О ее смерти сообщил отец в аккаунтах Карины в социальных сетях, пишет "СтарХит".
Диагноз "альвеолярная рабдомиосаркома" поставили три года назад. Это агрессивная разновидность онкозаболевания, но Карина не позволила болезни определить ее жизнь. Благодаря лечению она достигла ремиссии и провела почти год в кругу близких, реализуя планы и мечты. Однако в конце 2025 года случился рецидив.
«Дочь была настоящим бойцом, заряжала всех энергией и позитивом, – написал отец Карины. – За время борьбы она успела прожить насыщенную жизнь, исполнив детские мечты, о которых многие только грезят».
Для своих подписчиков Карина стала проводником в мир силы духа. В блоге она без прикрас говорила о лечении, но главное – учила видеть свет даже в темноте: делилась маленькими победами, шутила, поддерживала тех, кто тоже столкнулся с диагнозом.
Прощание с Кариной Штерн состоится в Барнауле. Точные место и время будут объявлены дополнительно.
Ранее сообщалось, как чувствует себя Маргарита Симоньян, которая борется с раком груди.
15:36:52 19-01-2026
Это кто?! Может хватит про бездарных и не знакомых народу личностей?!
15:41:16 19-01-2026
Гость (15:36:52 19-01-2026) Это кто?! Может хватит про бездарных и не знакомых народу ли... Вы не понимаете, это другое.
19:38:40 19-01-2026
Всего-то ничего надлежало успеть - хотя бы за месяц до успения трансплантировать в обленившийся организм злокачественные клетки, взятые извне ("доноров" же уйма!), с гарантией нейтрализовав которые, активизированная иммунная система за компанию с чужими укротила бы и свои патогенные клетки!