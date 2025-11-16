Российский блогер Ирина Небога умерла в 21 год после долгой борьбы с раком
Девушка лечилась от тяжелого недуга пять лет
16 ноября 2025, 22:35, ИА Амител
Блогер Ирина Небога (настоящая фамилия – Антонова) умерла в 21 год. Последние пять лет жизни девушка боролась с раком. Информация об этом опубликована в ее Telegram-канале.
Пост написан от собственного имени Ирины.
«Я сражалась до последнего, но вчера, в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», – сказано в публикации.
Команда блогера уточнила, что она дважды одолела болезнь, но в третий раз ей "не повезло".
У Ирины Небоги было 1,2 млн подписчиков в социальной сети TikTok. Девушка боролась с раком пять лет: в 16 лет ей диагностировали саркому Юинга – злокачественную опухоль скелета.
Небога вышла в ремиссию, однако в 20 лет врачи обнаружили у нее метастазы в черепе. Часть, пораженную опухолью, удалили. Однако в 2024 году девушка сообщила, что у нее опять начался рецидив.
В публикации уточняется, что прощание с блогером состоится на следующей неделе.
01:45:56 17-11-2025
08:52:41 17-11-2025
А сколько за этот год умерло людей? Почему о них не пишите? А тут надо же, блогер!!! Великая деятельность! Полезная.
10:02:57 17-11-2025
Гость (08:52:41 17-11-2025) А сколько за этот год умерло людей? Почему о них не пишите? ... Пишут о чём угодно.. Интернет большая (огромная) помойка в которой иногда попадается хорошая информация. Результат зависит не только от рук, но и откуда они растут..
10:35:08 17-11-2025
Гость (08:52:41 17-11-2025) А сколько за этот год умерло людей? Почему о них не пишите? ... «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире — борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать её» Н. Островский
12:06:34 17-11-2025
Гость (08:52:41 17-11-2025) А сколько за этот год умерло людей? Почему о них не пишите? ... Ну написали о смерти молодой девушки, соболезнование родным. Что же вы так возбудились, не нравиться, читайте про Диму Диброва, это видимо ваш уровень