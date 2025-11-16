Девушка лечилась от тяжелого недуга пять лет

16 ноября 2025, 22:35, ИА Амител

Ирина Небога / Фото: t.me/neboga_ot_boga

Блогер Ирина Небога (настоящая фамилия – Антонова) умерла в 21 год. Последние пять лет жизни девушка боролась с раком. Информация об этом опубликована в ее Telegram-канале.

Пост написан от собственного имени Ирины.

«Я сражалась до последнего, но вчера, в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», – сказано в публикации.

Команда блогера уточнила, что она дважды одолела болезнь, но в третий раз ей "не повезло".

У Ирины Небоги было 1,2 млн подписчиков в социальной сети TikTok. Девушка боролась с раком пять лет: в 16 лет ей диагностировали саркому Юинга – злокачественную опухоль скелета.

Небога вышла в ремиссию, однако в 20 лет врачи обнаружили у нее метастазы в черепе. Часть, пораженную опухолью, удалили. Однако в 2024 году девушка сообщила, что у нее опять начался рецидив.

В публикации уточняется, что прощание с блогером состоится на следующей неделе.