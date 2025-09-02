Блогершу оштрафовали за оскорбление мужчин, которые пошли на СВО "под влиянием женщин"
В ходе заседания подсудимая признала вину, раскаялась и попросила суд о снисхождении
02 сентября 2025, 13:07, ИА Амител
В Воронеже блогершу Елизавету Бабичеву, известную в Сети под ником "Мать орков", оштрафовали за публикацию с оскорблением мужчин, участвующих в спецоперации. Как пишет Telegram-канал "Осторожно, новости", Левобережный районный суд рассмотрел дело в конце августа.
Согласно материалам суда, Бабичева выложила в закрытом чате с подписчиками ролик, где высказалась в негативном ключе о мужчинах, которые, по ее словам, пошли на СВО "под влиянием своих женщин или жен ради денег". Она заявила, что такие военнослужащие "ведут себя ненадлежаще и аморально", а завершила публикацию фразой "Вы одуплились, черти".
Действия блогера квалифицировали как разжигание ненависти (ст. 20.3.1 КоАП). В суде женщина признала вину, раскаялась и попросила не назначать суровое наказание. Суд учел, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности, воспитывает несовершеннолетнего ребенка и зависит от дохода мужа. В итоге ее признали виновной и назначили штраф в размере 12 тысяч рублей.
«О каком именно ролике и тексте идет речь – неизвестно, на момент публикации чат с читателями Бабичева закрыла, объяснив это борьбой с хейтерами», – пишет Telegram-канал.
Обычно Бабичева делится роликами о своей жизни и спецоперации, часто высмеивая Украину и страны Евросоюза. Наибольшую популярность она получила в TikTok, где у нее около 22 тысяч подписчиков.
13:29:08 02-09-2025
12 тысяч рублей --- ну не сильно жестко, западные правозащитники ей могут больше дать
13:40:18 02-09-2025
Гость (13:29:08 02-09-2025) 12 тысяч рублей --- ну не сильно жестко, западные правозащи...
сто тыщ мильонов долларов уже прислали
14:02:19 02-09-2025
Гость (13:40:18 02-09-2025) сто тыщ мильонов долларов уже прислали... На всех блогеров скорее всего больше, они их их просто в компе рисуют, сейчас даже печатать не надо
13:46:49 02-09-2025
В закрытом чате крот был ?
14:11:29 02-09-2025
Гость (13:46:49 02-09-2025) В закрытом чате крот был ?... Не крот, а неравнодушные граждане. Таких сейчас много будет везде, привыкай к молчанию.
14:34:22 02-09-2025
Гость (13:46:49 02-09-2025) В закрытом чате крот был ?... Товарищ майор зрит повсюду.
14:51:42 02-09-2025
"под влиянием своих женщин или жен ради денег"
А такого явления нет?