Блогершу оштрафовали за оскорбление мужчин, которые пошли на СВО "под влиянием женщин"

В ходе заседания подсудимая признала вину, раскаялась и попросила суд о снисхождении

02 сентября 2025, 13:07, ИА Амител

Блогерку оштрафовали за оскорбление бойцов СВО / Кадр из видео: канал "Мать орков"

В Воронеже блогершу Елизавету Бабичеву, известную в Сети под ником "Мать орков", оштрафовали за публикацию с оскорблением мужчин, участвующих в спецоперации. Как пишет Telegram-канал "Осторожно, новости", Левобережный районный суд рассмотрел дело в конце августа.

Согласно материалам суда, Бабичева выложила в закрытом чате с подписчиками ролик, где высказалась в негативном ключе о мужчинах, которые, по ее словам, пошли на СВО "под влиянием своих женщин или жен ради денег". Она заявила, что такие военнослужащие "ведут себя ненадлежаще и аморально", а завершила публикацию фразой "Вы одуплились, черти".

Действия блогера квалифицировали как разжигание ненависти (ст. 20.3.1 КоАП). В суде женщина признала вину, раскаялась и попросила не назначать суровое наказание. Суд учел, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности, воспитывает несовершеннолетнего ребенка и зависит от дохода мужа. В итоге ее признали виновной и назначили штраф в размере 12 тысяч рублей.

«О каком именно ролике и тексте идет речь – неизвестно, на момент публикации чат с читателями Бабичева закрыла, объяснив это борьбой с хейтерами», – пишет Telegram-канал.

Обычно Бабичева делится роликами о своей жизни и спецоперации, часто высмеивая Украину и страны Евросоюза. Наибольшую популярность она получила в TikTok, где у нее около 22 тысяч подписчиков.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 14-летняя дочь погибшего в зоне СВО военнослужащего лишилась компенсационных выплат после того, как доверила телефон со своим банковским приложением 18-летнему знакомому.