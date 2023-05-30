Бродячая собака набросилась на женщину в Барнауле

Горожанке пришлось обращаться в травмпункт

30 мая 2023, 17:20, ИА Амител

Бродячий пёс / Фото: amic.ru

В Барнауле бродячая собака набросилась на женщину, сообщает "В курсе 22".

По словам очевидицы, дворняги с потомством обитают на проспекте Ленина в районе стройки нового моста и пешеходной зоны рядом с ним.

"Вчера они накинулись на женщину. В травмпункт обращались – повезло, собака не успела прокусить сильно джинсу, только немного содрана кожа", – рассказала горожанка.

Она призвала компетентные органы обратить внимание на проблему и разобраться с ней.