Бродячая собака набросилась на женщину в Барнауле
Горожанке пришлось обращаться в травмпункт
30 мая 2023, 17:20, ИА Амител
Бродячий пёс / Фото: amic.ru
В Барнауле бродячая собака набросилась на женщину, сообщает "В курсе 22".
По словам очевидицы, дворняги с потомством обитают на проспекте Ленина в районе стройки нового моста и пешеходной зоны рядом с ним.
"Вчера они накинулись на женщину. В травмпункт обращались – повезло, собака не успела прокусить сильно джинсу, только немного содрана кожа", – рассказала горожанка.
Она призвала компетентные органы обратить внимание на проблему и разобраться с ней.
17:29:49 30-05-2023
Сейчас дети ушли на каникулы. Надо как-то следить за вопросом бездомных собак.
17:39:52 30-05-2023
Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей... Только от жизни, от жизни, собачьей, собачьей, собака бывает.... © А если по существу дела, то пока у собак есть доступ к еде, никогда проблема кусачих бездомных собак не решиться!
18:55:18 30-05-2023
каждый день там хожу, собаки никого не трогают на тропинке. Собаки под мостом, что там женщина делала. А вообще, если бы собака на самом деле набросилась, все по-другому все бы кончилось. Так что как всегда, все преувеличено. Даже джинсу не прокусила, просто не кусала значит.
09:28:25 31-05-2023
Гость (18:55:18 30-05-2023) каждый день там хожу, собаки никого не трогают на тропинке. ... Обратись к кукухотерапевту. Явный сбой
11:45:49 31-05-2023
Гость (18:55:18 30-05-2023) каждый день там хожу, собаки никого не трогают на тропинке. ... Каждый день там хожу в будни,собаки ходят везде! Лежат/стоят прямо у дорожек,ходят везде! Если вы не видели,это не значит,что этого нет. Постойте,посмотрите...В понедельник женщина с пакетом шла, подошла к собакам,вывалила что-то из пакета им под нос, одна собака рыкнула,остальные подтянулись... Женщина резво отошла..Собаки понюхали и есть не стали..а вообще там даже кастрюли стояли недвано,их многие кормили..
19:29:59 30-05-2023
Сейчас дети ушли на каникулы. Надо как-то следить за вопросом бездомных собак.------ следить надо за своими детьми, а не за собаками. Там еще и машины по улицам ездят, и детишки постарше компаниями ходят)
02:23:07 31-05-2023
Гость (19:29:59 30-05-2023) Сейчас дети ушли на каникулы. Надо как-то следить за вопросо... В огороде лебеда, а лесу морошка... Я к тому, что у вас каша в голове - все смешалось - дети, собаки, машины.
10:48:21 31-05-2023
Гость (19:29:59 30-05-2023) Сейчас дети ушли на каникулы. Надо как-то следить за вопросо... Я б с удовольствием, но вижу детей только вечером, после работы..да и за ручку до 18 лет водить это как то... Собака просто так не накинется, детям объяснять нужно, что не нужно к ним лезть и подходить близко.. так же как держатся подальше от не адекватных взрослых и т.д и т.п.
19:35:18 30-05-2023
то пока у собак есть доступ к еде----- да уж... верно сказал поэт - чем больше узнаю людей...
02:23:47 31-05-2023
Гость (19:35:18 30-05-2023) то пока у собак есть доступ к еде----- да уж... верно сказал... Поэт ваш подлец, и вы с ним заодно.
06:39:43 31-05-2023
Направить туда наряд ментов, чтобы подошли и расстреляли из табельного. Этим помогут людям даже больше, чем за всю свою службу в ментовке. А патроны потом спишут, типа "собаки сами напали на СОГ". Я в 90-е всегда так делал.
10:13:29 31-05-2023
Строго штрафовать тех, кто кормит там собак. Серьёзные, обескураживающие штрафы с немедленным взысканием с любых счетов, даже с социальных выплат и пособий.
10:53:03 31-05-2023
Гость (10:13:29 31-05-2023) Строго штрафовать тех, кто кормит там собак. Серьёзные, обес... А еще строже штрафовать тех, кто кормит голубей, летающих крыс, разносящих заразу и помет.
15:18:47 31-05-2023
Гость (06:39:43 31-05-2023) Направить туда наряд ментов, чтобы подошли и расстреляли из ... Есть чем гордиться, да уж...(( Видимо реальны бандиты не по зубам были или...