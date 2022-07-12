Компания «Алтайский мукомол» представила свою технику на Дне сибирского поля
Предприятие участвует в форуме уже в восьмой раз
Компания «Алтайский мукомол» приняла участие в межрегиональном форуме «День сибирского поля-2022». Предприятие представило аграриям уже знакомые, но модернизированные агрегаты, а также фирменные новинки сельскохозяйственной техники.
«В этом году мы выставили уже известные, проверенные временем и хорошо себя зарекомендовавшие зерноочистительные машины, такие как Delta и Beta. Также мы показали мобильный зерноочистительный комплекс Alfa MGC. А наши машины предварительной очистки Alfa прошли серьезную модернизацию и стали еще надежнее и производительнее, удобнее в обслуживании и эксплуатации», — рассказал технический директор «Алтайского мукомола» Сергей Андрусенко.
Кроме того, компания предоставила новинки: машину для товарной очистки зерна Omega и модульную зерносушилку колонкового типа RMX.
Фото: «Алтайский мукомол»
Как рассказали в пресс-службе «Алтайского мукомола», их экспозиция привлекла внимание множества посетителей, и компании удалось заключить несколько контрактов и предварительных договоренностей. «Алтайский мукомол» — официальный дилер завода ROMAX.