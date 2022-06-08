Программа субсидирования найма. Как работает и кто может рассчитывать на господдержку?

Начиная с 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям может быть оказана государственная поддержка при трудоустройстве определённых категорий безработных граждан. Начальник отдела администрирования страховых взносов Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Анастасия Кузнецова рассказала «Business FM Барнаул», как работает государственная поддержка.

Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года. В рамках этой меры поддержки работодателям частично компенсировали затраты на трудоустройство безработных и выпускников 2020 года.

В этом году на господдержку могут рассчитывать работодатели, которые примут на работу молодых людей в возрасте до 30 лет. В их числе — выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей. Для этого нужно направить заявление с приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей в органы службы занятости с использованием личного кабинета на портале «Работа в России» и принять на работу молодого специалиста на условиях программы. Через месяц после трудоустройства, но не позднее 15 декабря, необходимо направить в Фонд социального страхования заявление о предоставлении субсидии. Заявление подаётся только в электронном виде в личном кабинете страхователя.

Выплаты осуществляются в три этапа: по истечении первого, третьего и шестого месяцев работы. Сумма выплат на одного работника в среднем составляет более 60 тыс. руб. В прошлом году 322 работодателям Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования выплатило субсидии на сумму более 55 млн рублей, а более 1000 жителей края получили работу.

В Алтайском крае на конец мая 165 работодателей принимают участие в программе, 60 из них уже обратились за её получением. Благодаря данной мере поддержки на работу устроились более 200 молодых специалистов. 37 работодателей воспользовались этой мерой повторно.