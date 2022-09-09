QR-коды для бизнеса: преимущества, недостатки и как использовать

QR-коды обрели популярность у бизнеса во время пандемии. Технология впервые появилась в девяностых годах, но начало массовой вакцинации сделало её известной людям во всём мире.

QR-код (код быстрого ответа) представляет собой пиксельный штрихкод квадратной формы. Он максимально прост в использовании — чтобы его считать, достаточно навести камеру телефона. В отличие от простого штрихкода, QR-код можно считывать со всех сторон, а также он хранит больше данных. Его можно использовать в любой сфере и для любых целей: от оплаты и предоставления дополнительной информации о товаре до перехода в виртуальную реальность.

«Вместо того чтобы печатать буклеты и листовки, сейчас всё чаще применяют QR-коды. Они понятны клиенту и удобны предпринимателю. А ещё код очень легко интегрировать в любой дизайн. Во-первых, он минималистичен сам по себе. Во-вторых, даже если произойдёт повреждение на 30%, сканер всё равно его распознает», — рассказал дизайнер digital-агентства Zavod Сергей Шлижевский.

Однако клиенты, особенно старшей возрастной категории, часто относятся к QR-кодам с недоверием. Важно объяснить своей целевой аудитории, как правильно пользоваться этой технологией и зачем.

Не менее важно учитывать фактор наличия интернета. QR-код не будет выполнять свои функции в месте, где есть проблемы со связью.

«QR-коды открывают новые возможности для бизнеса. Их основные преимущества — скорость и простота в использовании. Они экономят деньги компании на полиграфических материалах и при этом дают точную аналитику эффективности наружной рекламы и местонахождения товара. Если вы их ещё не используете, значит, упускаете новые точки роста», — подытожила руководитель digital-агентства Zavod Надежда Клаус.

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