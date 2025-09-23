ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с "курьерами" маркетплейсов

Аферисты сообщают о доставке оплаченного товара и, если получатель отрицает факт заказа, утверждают, что покупка была сделана в качестве подарка

23 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Банк России предупредил граждан о массовых случаях мошенничества, когда преступники звонят россиянам под видом курьеров популярных маркетплейсов.

По схеме обмана аферисты сообщают о доставке оплаченного товара и, если получатель отрицает факт заказа, утверждают, что покупка была сделана в качестве подарка от знакомого человека. Для придания правдоподобности злоумышленники называют полные ФИО и точный адрес жертвы.

«Основная цель мошенников – получение одноразовых банковских кодов из СМС-сообщений, которые они запрашивают под предлогом подтверждения получения заказа. На самом деле эти коды предназначены для доступа к банковским приложениям клиентов, что позволяет преступникам незаконно снимать деньги со счетов», – пишут в пресс-службе.

Специалисты Банка России подчеркивают, что настоящие сотрудники служб доставки никогда не просят сообщать коды из СМС, паспортные данные или реквизиты банковских карт. При получении подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор.