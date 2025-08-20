Центральная часть Барнаула останется без холодной воды в ночь с 20 на 21 августа

Это связано с запуском нового водовода

20 августа 2025, 15:30, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В центральной части Барнаула отключат воду в ночь с 20 на 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такие меры связаны с запуском вновь построенного водовода по улице Димитрова. Специалисты заменят четыре задвижки крупного диаметра на водопроводных сетях.

«Для запуска нового водовода нам потребуется остановить водовод "Молодежный", который обеспечивает водоснабжение центральной части города. Чтобы минимизировать количество отключаемых на период врезки абонентов, мы предварительно установим четыре новых задвижки. В результате мы сможем быстрее локализовать необходимые для работы участки, а также быстрее опорожнить и заполнить водовод», – прокомментировал директор по производству "Росводоканала Барнаул" Дмитрий Власов.

Ограничения будут действовать с 21:00 20 августа по 09:00 21 августа по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

ул. Молодежная, 35, 62б, 54, 56, 58 к. 1, 60, 62а, 64, 66, 68, 68а, 58 к. 2 (общежитие);

ул. Мерзликина, 6а;

пр. Красноармейский, 96 (общежитие АГАУ), 96а, 104, 106, 112, 114, 116, 131;

ул. Циолковского, 142а.

Частные дома:

ул. Молодежная, 114, 116.

Бойлерные:

ул. Молодежная, 62а.

Социальные объекты:

пр. Красноармейский, 90 (АГУ), 90а (спорткомплекс АГУ), 94 (школа), 98 (АГАУ), 110 (школа);

ул. Молодежная, 51 (центр творчества).

Медицинские учреждения:

ул. Молодежная, 35 (поликлиника).

Административные здания:

ул. Молодежная, 58а;

пр. Социалистический, 91 (спорткомплекс "Обь"), 93 ("Титов-Арена");

пер. Геблера, 33, 33б;

ул. Мерзликина, 5, 7, 8б;

пр. Красноармейский, 94а, 96б, 104а, 108, 108а, 112а, 135.

Напомним, на период работ по запуску водовода движение транспорта ограничили на нескольких участках улицы Молодежной.

по двум полосам по ул. Молодежной – от пр. Красноармейского до жилого дома № 54 по ул. Молодежной (в сторону пер. Ядринцева);

по крайней левой полосе по ул. Молодежной – от дома № 54 до пр. Красноармейского (в направлении от пер. Ядринцева).

Снять ограничения планируют к 21:00 21 августа.

После замены задвижек на месте специалисты восстановят асфальтовое покрытие.