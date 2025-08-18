В Барнауле частично перекроют движение по улице Молодежной с 19 по 21 августа

Специалисты готовятся к врезке нового трубопровода

18 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 19 по 21 августа в Барнауле будет частично перекрыто движение по ул. Молодежной в связи с завершающим этапом работ по вводу в эксплуатацию нового водовода по ул. Димитрова. Специалисты барнаульского "Росводоканала" готовятся к врезке нового трубопровода в существующую сеть водоснабжения, сообщается в городской администрации.

Ограничат движение с 09:00 19 августа до 21:00 21 августа по адресам:

по двум полосам по ул. Молодежной от пр. Красноармейского до жилого дома № 54 по ул. Молодежной (в сторону пер. Ядринцева);

по крайней левой полосе по ул. Молодежной от дома № 54 до пр. Красноармейского (в направлении от пер. Ядринцева).

Для минимизации неудобств установлены четыре новые задвижки, что позволит сократить количество абонентов без водоснабжения. Точное время и зоны отключения воды будут сообщены дополнительно.