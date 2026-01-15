Цены на туры в Египет после Нового года упали почти в три раза

Путешествие вдвоем в Хургаду на неделю с системой "все включено" сейчас стоит от 52 тысяч рублей

15 января 2026, 23:00, ИА Амител

Туризм, Египет / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

После завершения новогодних праздников стоимость туров в Египет резко снизилась. Как подсчитали в Ассоциации туристических операторов России, сейчас цена на отдых на египетских курортах упала на 55–66% по сравнению с декабрьскими и праздничными тарифами, пишет mkset.ru.

Например, тур на семь ночей в Хургаду в отель категории "три звезды" с вылетом 19 января можно приобрести всего за 52 300 рублей на двоих. Аналогичное предложение в Шарм-эш-Шейх с вылетом 31 января обойдется в 60 800 рублей. Для сравнения: до Нового года такие же туры стоили от 113 800 и 168 000 рублей соответственно.

Эксперты отмечают, что такое снижение стало уже традиционным для января. Однако они советуют туристам поторопиться с покупкой, поскольку уже с начала февраля ожидается повышение цен на путевки приблизительно на 20%.

